Bordet: “El ministro de Ambiente debería hablar menos y trabajar más”

Tras las nuevas declaraciones de Cabandié, el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, salió al cruce y fustigó al funcionario nacional por sus dichos: “El ministro de Ambiente se ha dedicado todo este tiempo a evadir responsabilidades”

En el marco de los focos de incendios registrado este domingo en islas entrerrianas MF, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, hizo público un reclamo en el que solicita que «la provincia de Entre Ríos arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales”, publicó en sus redes sociales.

Pedimos a la provincia de Entre Ríos que arbitre los medios para prevenir nuevos focos ígneos intencionales. En el día de hoy, el SNMF detectó un nuevo foco ígneo intencional en Entre Ríos. Luego de 3 horas de trabajo, con 13 brigadistas logramos controlarlo. — Juan Cabandié (@juancabandie) August 28, 2022

Tras las nuevas declaraciones de Cabandié, el Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, salió al cruce y fustigó al funcionario nacional por sus dichos. “Con la coordinación de las provincias y la Nación, bomberos, policías, rescatistas y fuerzas armadas trabajan a contrarreloj para prevenir y sofocar los incendios en condiciones muy complejas. Sería muy importante contar con un ministro que esté a la altura de las circunstancias”, remarcó Bordet a través de sus redes.

El ministro de Ambiente debería hablar menos y trabajar más. Además de no conocer en absoluto la realidad del Delta, se ha dedicado todo este tiempo a evadir responsabilidades y distribuir culpas que no contribuyen a encontrar soluciones. — Gustavo Bordet (@bordet) August 29, 2022

Cabe recordar que el funcionario nacional, también acusó la semana pasada, a los productores ganaderos por los incendios en el Delta, culpó a la Justicia por no haber hecho «nada» para detenerlos, y le exigió al gobierno entrerriano que «actúen».

