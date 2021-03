//Bordet dijo que seguirá invirtiendo en educación para generar más oportunidades

Estuvo en Pueblo Brugo

«Estamos construyendo nuevas escuelas, refaccionando otras, poniendo en condiciones otras tantas. Sabemos que falta, pero tenemos el mejor empeño y ponemos a disposición los recursos para llevar adelante las obras», remarcó el Gobernador.

El gobernador Gustavo Bordet aseguró que «seguiremos invirtiendo en educación porque entendemos que el futuro de nuestra provincia está en la capacidad que tengamos de generar desde la educación pública las mejores oportunidades para todos nuestros jóvenes en el territorio provincial».

«Estamos construyendo nuevas escuelas, refaccionando otras, poniendo en condiciones otras tantas. Sabemos que falta, pero tenemos el mejor empeño y ponemos a disposición los recursos para llevar adelante las obras», remarcó.

El mandatario formuló estos conceptos al dejar inaugurado el nuevo edificio de la escuela Secundaria N° 45 Carlos Brugo, en Pueblo Brugo, en la que se invirtieron más de 57 millones de pesos.

«Todo el mérito es de la comunidad educativa, lo único que hemos hecho nosotros es cumplir con nuestro deber y que es para lo que estamos», afirmó.

«Es la primera vez que vengo a Pueblo Brugo como gobernador, y era necesario celebrar un acontecimiento como el nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 45 que hoy estamos inaugurando. Alguien alguna vez me dijo que los edificios son continente, y que deben albergar un contenido. No serviría de nada hacer grandes edificios, si para quienes están destinados no podemos lograr una excelencia educativa, y no podemos generar valores entre quienes asisten periódicamente a recibir en las aulas enseñanza», precisó.

Acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, ministros y legisladores, el mandatario recordó que fue docente en escuela secundaria durante 14 años y que atravesó un proceso parecido al que te tocó vivir a la comunidad educativa de la escuela en cuestión.

Habló de un viejo edificio y de las dificultades que eso implicaba. «Hasta que una vez se construyó un edificio magnífico. Estas obras que se hacen con el apoyo del gobierno provincial, nacional y municipal, fundamentalmente se logran y alcanzan por la constancia y la perseverancia de quienes llevan adelante desde sus inicios el proyecto, y quienes sueñan e imaginan un futuro con un edificio nuevo. Esto es lo que ha ocurrido aquí en Pueblo Brugo”.

Bordet luego se dirigió a los jóvenes. «Quiero decirles a los chicos que hoy están presentes, muchos de ustedes quizás sea el último año que estarán en esta escuela y en una situación extraordinaria de pandemia, no sólo que cuiden el edificio, si no que nunca se olviden porque uno no termina de irse nunca de la escuela, y que siempre, de algún modo u otro, sigan apoyando esto que también es mérito de ustedes porque en este edificio hay una parte muy importante de ustedes, y eso es el sentido de pertenencia».

Comunas y municipios

En otro orden, el mandatario sostuvo: «Venir hoy a Pueblo Brugo también significa estar con Martín, el primer intendente de esta localidad. Antes Pueblo Brugo era una junta de gobierno, y tomamos la decisión desde nuestro gobierno de dar oportunidades porque resultaba frustrante recorrer la provincia y ver que las juntas de gobierno estaban imposibilitadas de concretar obras porque los fondos llegaban a cuenta gotas, se dificultaba el poder gestionar para el presidente de la junta de gobierno que es quien tiene que dar respuesta a sus vecinos todos los días, y los recursos no alcanzaban. Entonces tomamos la decisión de que muchas juntas de gobierno pasen a ser comunas, que era algo que estaba inscripto en la Constitución reformada de nuestra provincia”.

Luego remarcó que «los recursos del gobierno tienen que estar destinados justamente a eso: a fortalecer las poblaciones rurales, las pequeñas ciudades para que sus vecinos tengan las mismas oportunidades que en las grandes ciudades, para que puedan desarrollarse, constituir sus familias y vivir donde les tocó nacer y eligen como futuro destino de vida. Por eso creamos las comunas».

Dio cuenta de que su gestión resolvió crear nuevos municipios. «Fue así que Pueblo Brugo de junta de gobierno pasó a ser municipio y esto le da una posibilidad de desarrollo, de autonomía, de crecimiento, que hoy se pone de manifiesto con maquinarias que se pueden comprar, con mejores servicios para los vecinos», dijo y transmitió al intendente el compromiso del gobierno provincial «para poder desarrollar distintas acciones que se necesitan como las viviendas que tenemos prometidas construir, además de cordón cuneta que es lo que le da el perfil de ciudad a un pueblo».

«Siento el mismo entusiasmo que cualquier intendente cuando hay que desarrollar obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y a esto lo hacemos en todas las ciudades y con todos los gobiernos municipales, sin tener ningún sesgo discriminatorio», remarcó Bordet.

Día histórico

El intendente Martín Ruiz dijo que “es una emoción muy grande, estoy muy contento. Hoy es un día histórico para nuestra ciudad, para nuestra querida comunidad y para nosotros”.

“Nos toca circunstancialmente conducir por primera vez al municipio de Pueblo Burgo y digo que es histórico porque de todas las inauguraciones que uno sueña hacer cuando le toca gobernar, una escuela está entre las que más anhela y valora”, subrayó.

Afirmó luego que “en estas preciosas instalaciones de la escuela 45 Carlos Brugo se van a forjar día a día los sueños de nuestros chicos, es el lugar donde dan sus primeros pasos hacia lo que añoran alcanzar”.

Además, agradeció al gobernador Bordet, “que siempre está cuando Brugo y el intendente lo necesitan. Este proceso de consolidación institucional que vamos concretando sería imposible sin el acompañamiento y el compromiso. Cada visita suya son buenas noticias para nuestra localidad”.

Finalmente, destacó “el trabajo articulado entre Nación, provincia y municipio que han posibilitado hacer frente a este drama social que la pandemia dejó y al mismo tiempo gestionar obras públicas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, como esta escuela”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Marisol Borghello, señaló que «es muy difícil poner en palabras 19 años de trayectoria de esta escuela y 13 años como rectora de esta institución».

Agregó que «durante estos 13 años de conducción directiva hemos gestionado y hemos tratado de salir adelante ante todas las adversidades; y estos estudiantes que hoy están acá presentes saben lo que hemos luchado para poder hoy estar acá y poder vivenciar este momento histórico para toda la comunidad. Hoy estamos acá y la podemos disfrutar, cuidar, porque es para nuestra comunidad y para nosotros”.

También estuvieron presentes los ministros de Planeamiento, Marcelo Richard; y de Gobierno, Rosario Romero; el presidente CGE, Martin Muller; el senador provincial Carlos Closs y el diputado provincial Gustavo Zavallo.

Centro de monitoreo y aportes

Luego de la inauguración el gobernador se dirigió a la comisaría local, donde dejó inaugurado un centro de monitoreo.

Además, entregó un camión volcador trivuelco a la zonal de Cerrito de Vialidad y aportes a la municipalidad, por 450.000 pesos para un cerco olímpico en el Polideportivo; y de 298.000 pesos para la restauración de la biblioteca popular. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com