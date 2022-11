Bordet destacó los acuerdos salariales por encima de la inflación en Entre Ríos

«Es decir, el orden es en todo sentido. El orden no significa achicar, sino optimizar y buscar la forma de que una provincia funcione bien; y por otro lado, cuidar los recursos de los contribuyentes que son quienes con su aporte sostienen toda la distribución de recursos en el Estado», subrayó Bordet.

También hizo referencia a la disminución de la planta de personal del Estado, y la enmarcó en «el ordenamiento que hemos encarado». Explicó que la medida se logró «sin necesidad de tener que despedir a nadie, ni recurrir a medidas antipopulares con las cuales nunca estuvimos de acuerdo, porque nos retrotraen a épocas muy tristes, como la 9.235 por ejemplo o la 8.706 donde se despedía personal», y aclaró: «lo que hicimos es no cubrir las vacantes que se generaron por jubilaciones, renuncias, fallecimientos cuando no era necesario».

Un presupuesto que protege la provincia Por otra parte, se refirió al proyecto de presupuesto para el 2023, que ya se encuentra en discusión en la legislatura. Puntualizó que al igual que en el presupuesto corriente «no se prevé tomar endeudamiento nuevo», y puso en valor la constitución de «un fondo de reserva para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera. De manera tal que quien me suceda no tenga zozobras económicas al momento de pagar deudas pendientes».

Aclaró que en dicha norma «vamos a poner un artículo por el cual se impida por determinado tiempo tomar nuevas suplencias extraordinarias, porque si no estamos siempre con el mismo problema. Pero es muy justo para los 1.500 trabajadores de Salud, donde hay enfermeros, médicos, personal auxiliar, que puedan tener la estabilidad laboral que le da la titularización».

Por otro lado, destacó que «del mismo modo venimos muy avanzados para resolver la situación de la Orquesta Sinfónica, que fue otro compromiso que había asumido, para poder tener la ley de escalafón, que permita conservar los talentos dentro de ese organismo».

«Estas son demandas contenidas que existían desde hacía décadas, que no se podían hacer porque no existía el ordenamiento administrativo para poder realizarlo. Hoy, estas condiciones de estabilidad administrativa, financiera, económica, nos permiten reordenar, optimizar y hacer funcionar mejor nuestro plantel», subrayó finalmente el gobernador Gustavo Bordet. Fuente: El Once