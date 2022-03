Bordet destacó las obras y políticas públicas para afianzar el turismo

Durante su visita a Victoria

El Gobernador estuvo en Victoria donde se abrieron los sobres de la licitación del Portal de Interpretación con Información Turística. “Cuando se tira para el mismo lado, para adelante, se solucionan los problemas. Es una forma de trabajo».

«Llevamos adelante políticas públicas y obras de infraestructura para seguir consolidando a nuestra provincia como uno de los principales destinos turísticos», afirmó el gobernador Gustavo Bordet, quien destacó la decisión política de acompañar al sector privado en esta actividad.

Así lo manifestó el mandatario en la apertura de sobres de la licitación del Portal de Interpretación con Información Turística “Pobladores y Paisajes Entrerrianos”, de Victoria, que se realizó este viernes en el Salón Tiro Federal de la ciudad, el cual se ubicará en la intersección rotatoria de la ruta provincial 11 y conexión Rosario-Victoria, ruta nacional 174.

En la oportunidad, el mandatario dijo que «se está dando comienzo al proceso de construcción de este centro de interpretación, que se decidió realizar en Victoria porque tiene todas las características de una ciudad donde el turismo viene avanzando de manera muy intensa».

En ese marco, entendió que «generar obras y políticas públicas que propendan a afianzar el desarrollo turístico que la ciudad y la región tienen, es un cometido común que todos llevamos adelante». Dicho esto, el mandatario felicitó a los prestadores turísticos de Victoria «por el gran esfuerzo que han puesto durante todo este tiempo para poder realizar las inversiones que hoy la ciudad tiene».

Dijo que Victoria «es una ciudad que tiene muy buena gastronomía y hotelería, además de ofrecer distintos circuitos alternativos. Lo que hacemos desde el gobierno es acompañar al sector privado. Entendemos que tiene que haber una íntima relación de trabajo entre el sector público y privado cuando se trata de turismo. Realizar una obra de infraestructura como es este centro de interpretación propende a mejorar las condiciones estructurales para que vengan más turistas», remarcó.

En esa misma línea, mencionó otras obras públicas, “como la ampliación de la red de gas, que costó, llevó tiempo, esfuerzo y que requirió derribar varias barreras burocráticas, pero al final se concluyó. Está lista para conectar y esto dará sustentabilidad a una zona turística y termal que necesita de energía como el gas natural. Además, con otro tipo de acciones que permanentemente estamos llevando adelante», acotó.

«En Victoria podemos lograr muchas de las acciones por la forma de trabajo. Es mucho más fácil cuando nos ponemos de acuerdo entre todos para lograr un mismo objetivo. Con las gestiones que permanentemente realiza la vicegobernadora, el senador Bagnat, el intendente Maiocco, la diputada Jarovlasky, cuando se tira para el mismo lado, para adelante, se solucionan los problemas, se realizan las acciones de gobierno y las obras públicas que son necesarias. Esta es una forma de trabajar», insistió.

Por último, Bordet agradeció la hospitalidad de Victoria, «una ciudad en la que me gusta estar. Renuevo mi agradecimiento y compromiso de seguir trabajando lo que queda de gestión para terminar las obras iniciadas y empezar otras. Esa es justamente la política pública: obras que empieza una gestión y que la termina la otra, pero que no pueden detenerse ni frenarse. En ese camino nos encontrarán trabajando juntos para que Victoria sea, como ya lo es, una ciudad turística de preponderancia e importancia en Entre Ríos», concluyó.

Dar respuestas



En tanto, la vicegobernadora Laura Stratta afirmó que «estamos hoy aquí ratificando un compromiso de trabajo y un modo de gestionar que tiene que ver con dar respuestas en territorio».

Y resaltó: «Comparto la alegría con el intendente de Victoria porque esta es una obra que ratifica nuestro compromiso con el turismo. Y el turismo, en Victoria como en nuestra provincia, es motor de desarrollo local, significa generación de puestos de trabajo; y también nos ayuda a mover la economía, porque no solamente crecen los prestadores, sino que también lo hace la ciudad».

Hizo notar «todas las obras que se están llevando adelante en Victoria, como la Variante de la ruta 11, que se hizo en el plazo de ejecución que estaba estipulado, pese a que terminó siendo una obra mucho más profunda y distinta que la que se planteó, justamente para tener ese corredor, que es tan importante, con la calidad que la ciudad y la región se merecen».

También mencionó las obras de la escuela Nº 47, de la Nº 48, de la Agrotécnica; el hospital; las ampliaciones de la red de gas; la cuenca de Ezpeleta. «Son obras, acciones concretas que vienen a transformar la vida, a sentar las bases del desarrollo de la ciudad», apuntó.

Para ello, entendió que «es importante la articulación entre el gobierno, local, el provincial y el nacional, pero también con los prestadores turísticos que nos acompañan. Creemos mucho en la articulación público -privada, porque así damos respuestas integrales a las grandes demandas que nos plantea nuestra sociedad».

«Creo que en cada rincón de nuestro territorio ese es el modo que tenemos de gestionar: escuchar para generar las respuestas integrales; trabajar en equipo para ser mejores funcionarios y tomar mejores decisiones», acotó.

Por último, reafirmó «la definición política de nuestro gobernador y de nuestro Presidente de poner al turismo en la agenda pública; Previaje ha sido una política pública exitosa y así como hemos acompañado desde el gobierno nacional, hay estrategias que hacemos desde la provincia para poder también seguir fortaleciendo este círculo virtuoso que significa el turismo en Entre Ríos».

Carta de presentación



Por su parte, el intendente Domingo Maiocco señaló que «este portal que va a ser nuestra carta de presentación de la ciudad por el lugar en el cual va a estar establecido, en el ingreso a la ciudad, en un remanente de suelo que había quedado de la provincia, junto a la rotonda».

Destacó que «venimos de una temporada muy buena de diciembre, enero y febrero, donde hemos tenido la visita de 280.000 personas, que han dejado en Victoria más de 1.000 millones de pesos, cifra que ha sido distribuida en muchos actores de la ciudad, como la gastronomía, la hotelería y lo que tiene que ver con el accionar turístico».

«Estamos convencidos de que el turismo es una de las actividades, sobre todo a partir de la habilitación de la conexión Victoria- Rosario, que tuvo un crecimiento muy grande», apuntó y señaló que «particularmente los fines de semana mucha gente transita por esta zona e ingresa a Victoria».

De este modo, valoró la posibilidad que brindará este portal de «ofrecer todas las virtudes y los paisajes naturales que tiene nuestra provincia y en particular Victoria, que es elegido por su naturaleza, su tranquilidad y su seguridad».

Señaló que esto se logró con «articulaciones en conjunto entre el gobierno provincial, el municipal y el nacional»; y agradeció luego a la provincia «porque estás obra con dineros municipales no son posible. Si no contamos con el destino de los dineros provinciales y nacionales, estas obras de importancia no llegan a Victoria».

Acompañaron a Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Victoria, Domingo Maiocco; los ministros de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; la directora Administradora de Vialidad, Alicia Benítez; los legisladores Gastón Bagnat y Gracia Jaroslavsky, y presidentes de juntas de gobierno de localidades vecinas, entre otras autoridades provinciales y municipales.

En la oportunidad se entregó un aporte para la junta de gobierno de Distrito Pajonal para la compra de un tractor.

Características del Portal



El Portal de Interpretación con Información Turística Pobladores y Paisajes Entrerrianos es un espacio de ingreso de la provincia de Entre Ríos para motivar la curiosidad de los viajeros, donde se brinde información actualizada de atractivos y servicios turísticos de la ciudad de Victoria y la provincia, fomentando el conocimiento y la valoración de la diversidad natural, cultural e histórica de la región.

El predio se ubica en la intersección rotatoria en ruta provincial 11 y conexión Rosario-Victoria, ruta nacional 174, con una superficie de 9.573,90 m2. La propuesta arquitectónica tomó como premisa no modificar el perfil natural del terreno. En el acto de apertura se presentó el oferente Empresa ING. Federico Tubio. El plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos.

El edificio contempla un hall de ingreso, una oficina de recepción, el salón de exposiciones y un área de apoyo donde se ubican los sanitarios, el taller, área de mantenimiento y el lugar de guardado. La superficie cubierta propuesta es de 298 m2.

La obra se localiza en terrenos pertenecientes al gobierno provincial y consiste en la construcción de un centro de interpretación y portal de acceso a la ciudad de Victoria de 298 m² con un acceso para comercialización de artesanías, sala de recepción, sala de exhibición, salón de usos múltiples, depósitos, sanitarios para ambos sexos y uno adaptado para personas con discapacidad y área para el personal, colocándose en el exterior los contenidos de exhibición al aire libre de los pueblos originarios, del ecosistema y de los colonos de la provincia, un playón para ascenso y descenso de visitantes y una playa de estacionamiento para autos particulares, micros y combis de turismo.

Otra premisa fundamental en el proyecto fue garantizar el adecuado ingreso y egreso vehicular al lugar, pensando para derivar en forma segura a los visitantes desde las rutas al predio del Portal, utilizando en el diseño las ventajas de la proximidad de la rotonda vial. De esta manera, el proyecto propone dividir en dos áreas a partir del camino de ingreso y egreso vehicular. Un área de estacionamiento de una superficie aproximada de 2.690 m2, y un área de exhibición de 2.700 m2 aproximadamente. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com