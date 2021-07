//Bordet destacó el crecimiento del empleo privado y registrado en Entre Ríos

En el último año

El empleo privado registrado creció 1,6% en la provincia entre los meses de abril de 2020 y el mismo mes de este año. “Las políticas para sostener el trabajo y reactivar la economía están dando sus frutos”, expresó el gobernador.

De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación el empleo privado registrado creció 1,6 por ciento interanual en Entre Ríos. Se compararon los niveles de trabajo del mes de abril del año pasado con el del corriente año.

“Las políticas para sostener el trabajo y reactivar la economía están dando sus frutos en nuestra provincia. La articulación con el gobierno nacional es fundamental para que podamos enfocar todos los esfuerzos en reactivar la economía y proteger el trabajo en este contexto de pandemia, que tantas dificultades nos trajo a todos”, remarcó Bordet quien analizó los datos del informe con el ministro de Producción de la provincia, Juan José Bahillo.

El mandatario provincial puso de relieve que “desde que empezó la pandemia nos propusimos cuidar la salud, y eso hemos hecho reforzando con recursos el sistema sanitario de la provincia. Pero además fue muy efectivo el trabajo para dotar de protocolos seguros a las actividades económicas para que puedan retomar el trabajo cuanto antes y hoy llevamos a cabo una campaña de vacunación histórica que ya superó las 820 mil dosis aplicadas en Entre Ríos”.

Además, “la fuerte inversión que dispuso el presidente Alberto Fernández a través de distintos programas para sostener el salario y reactivar la economía contribuyeron de manera sustancial. El efecto de la pandemia sobre la economía es muy duro en todo el mundo, pero nuestros gobiernos apuntan a la producción y al trabajo, y esa decisión política está dando sus frutos”.

Los asalariados que trabajan en relación de dependencia en actividades privadas llegan a 143.358 personas: de los cuales 30.611 corresponden al sector industrial; el resto está ligado al agro, comercio y servicios.

En ese marco de sensible recuperación, a pesar del contexto de pandemia, se cuentan los 2.000 millones de pesos aportados desde el Programa para el Desarrollo de Parques Industriales en Aportes No Reembolsables (ANR) gestionados en el gobierno nacional desde las provincias. En Entre Ríos ya son dos los parques industriales que se vieron beneficiados por estas medidas. Fuente: El Once

