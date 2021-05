//Bordet avaló proyecto para establecer restricciones en el marco de la pandemia

Recorrió cooperativa de trabajo

Es “un gesto muy importante del Presidente. El ámbito donde tiene que discutirse y aprobarse es el Congreso. Me parece muy bien”, señaló el gobernador. Asimismo, resaltó el trabajo del personal de enfermería.

El gobernador, Gustavo Bordet, visitó este miércoles la Cooperativa de Trabajo Esperanza de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que, junto con otras seis cooperativas entrerrianas, confecciona frazadas para el Programa Cobijar que llega a personas con vulnerabilidad social.

“Este es un círculo virtuoso, porque generamos la posibilidad de que muchas personas encuentren la forma de insertarse en el mercado laboral y también satisfacer necesidades del Estado para atender demandas de la sociedad”, expresó el mandatario en declaraciones.

En ese marco, subrayó la relevancia del movimiento cooperativista y manifestó que “siempre apoyamos la constitución de cooperativas para vincular desde lo colectivo, todos los esfuerzos individuales. En nuestra gestión creemos mucho en la economía social. No es algo menor, ni marginal, sino que tiene un peso muy fuerte en nuestra sociedad”, enfatizó.

Proyecto de emergencia Covid

Sobre el proyecto del Ejecutivo nacional que se trata en el Congreso y que fija criterios para establecer restricciones en el marco de la pandemia, Bordet consideró que “la judicialización de la política es muy mala” porque “complica de sobremanera la convivencia democrática en un país federal como argentina”.

Opinó que “poder contar con instrumentos legales que den la previsibilidad para la aplicación de medidas” es “un gesto muy importante del Presidente. El ámbito donde tiene que discutirse y aprobarse es el Congreso. Me parece muy bien”.

Vacunación contra el coronavirus

Asimismo, resaltó las gestiones del gobierno nacional durante la pandemia, tras el anuncio de la llegada al país en las próximas semanas de otras cuatro millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. “Con las personas que hemos vacunado, más la cantidad de dosis que tenemos en stock, en las provincias estamos prácticamente cubriendo la población objetivo”, resaltó el mandatario en declaraciones.

Remarcó que “las vacunas que llegarán nos permitirán cubrir otros sectores de la sociedad. El programa de vacunación marcha a muy buen ritmo. Se trabaja en todo el territorio y quienes se vacunan tienen alto grado de satisfacción con los operativos que se realizan”.

Día de la enfermería

Finalmente, al referirse al día de la Enfermería, Bordet declaró: “Siempre he sentido una profunda gratitud por el personal de enfermería. Desde que fui ministro de Salud, he visto in situ el trabajo que realizan en tiempos normales y, sobre todo en esta época de pandemia. Es un trabajo constante que requiere mucha vocación, dedicación y, fundamentalmente, mucho amor al prójimo. Por eso mi gratitud para todo el personal que en momentos muy críticos ha estado a la altura de las circunstancias. Esto demuestran los valores que tienen nuestros enfermeros y nuestras enfermeras”. Fuente: El Once

