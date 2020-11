//Bordet anunció el lanzamiento de la temporada turística en Entre Ríos en la primera semana de diciembre

«Nuestra intención es tener un verano responsable»

El gobernador Gustavo Bordet anunció que la primera semana de diciembre se habilitará la temporada turística en Entre Ríos y aseguró que será clave el rol de los municipios en este escenario que impone la nueva normalidad

También destacó la labor conjunta con el sector privado y remarcó: “Nuestra intención es tener un verano responsable”, subrayó.

El mandatario hizo este anuncio al visitar en Viale el predio donde se desarrolla la Fiesta Nacional del Asado con Cuero que este año se realiza en forma virtual en la sede del Viale Fútbol Club; y entregar aportes a dos instituciones deportivas locales.

“Estamos preparándonos para que en la primera semana de diciembre estemos inaugurando la temporada de verano en la provincia de Entre Ríos”, dijo Bordet, para lo cual “contamos con todos los protocolos de ingreso a la provincia y para alojamiento”.

Bordet, acompañado por su esposa Mariel Avila, fue recibido en la sede del club por el intendente Carlos Weiss, y lo acompañaron además la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el secretario de Deportes, José Gómez; y el diputado provincial Gustavo Zavallo.

En la oportunidad, destacó que es “nuestra intención tener un verano responsable, donde se permita la movilidad del turismo, que estimamos va a ser mucha porque estamos muy cerca de Buenos Aires, tanto de Capital como de AMBA; va a haber mucho turismo interno e inclusive de otros países por la diferencia de cambio”.

En ese marco, señaló que “tenemos que preparar la temporada, que es lo que estamos haciendo en este tiempo, para poder darle al sector de turismo, que ha sido el más castigado por la pandemia, la posibilidad de una reactivación en este tiempo”.

Al respecto, indicó que se viene trabajando junto las otras entidades que aglutinan operadores de turismo, y “con el Ministerio de Producción y Turismo pretendemos llegar para la primera semana de diciembre con todo listo”.

«Los protocolos ya están, estamos esperando para aplicarlos; a esto también lo hicimos en materia educativa: Mientras no pudimos habilitar preparamos todos los protocolos y cuando pudimos hacerlo habilitamos las escuelas”, advirtió.

Adelantó que “cuanto antes vamos a ir habilitando progresivamente todo lo que es hotelería, que ya está en funcionamiento pero no para el turismo, independientemente del lanzamiento de la temporada”.

En cuanto al rol de los municipios, afirmó que «es clave en este sentido, porque quien conoce la situación sanitaria y epidemiológica, quien tiene el pulso de las ciudades es el intendente. Yo he sido intendente ocho años y esto me ha permitido tener una experiencia en gestión que hoy lo trabajamos articulado, porque cada intendente es quien determina en definitiva si está apta la ciudad para recibir el turismo. Es decir, hay un protocolo general, que después se aplica de manera particular en cada uno de los municipios», acotó.

Fiesta del Asado con Cuero

En otro orden, el mandatario expresó su satisfacción de estar presente en un evento “que es tan tradicional en nuestra provincia”, como es la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que este año se realiza en forma virtual y es transmitida vía streaming, debido a la pandemia de coronavirus.

Resaltó «la importancia que tiene en estos tiempos que nos toca atravesar poder haber hecho el evento de una manera virtual, porque permite darle continuidad a una fiesta que es muy tradicional y que nuclea a los mejores asadores, no sólo de nuestra provincia, sino también de otras regiones del país».

Recordó que hace un par de años, en otro contexto diferente, estuvo en esta fiesta, “llena de público; hoy estamos nuevamente, cuidándonos, en medio de una pandemia que durante todo el año ha hecho que tengamos que extremar medidas de cuidado; por eso estoy muy contento de estar aquí».

Asimismo, valoró el hecho de que se haya podido realizar la fiesta en forma virtual y consideró que “una vez superada la pandemia seguro habrá elementos que se incorporarán y que van a quedar definitivamente; y esto es algo que hay que capitalizarlo en el sentido de poder seguir usando conceptos que tienen que ver con conectividad y poder difundir mucho más».

Aportes a clubes

En esta oportunidad, el Viale Fútbol Club y el Club Arsenal de Viale recibieron los fondos en el marco del programa Aportes de Emergencia para clubes de pueblo y de barrio.

Obras para Viale

Por otro lado, el gobernador dijo que aprovechó la oportunidad “para dialogar con el intendente sobre obras que Viale necesita, que forman parte del trabajo en común que tenemos que desarrollar”.

Mencionó “algunas que están planteadas en el presupuesto 2021, como la extensión de la red de gas natural en 8000 metros, para lo cual vamos a estar asignando los recursos para licitar en el primer cuatrimestre del año próximo; y también obras de saneamiento para articular con el Enhosa en la Nación, la provincia y el municipio”.

Palabras del intendente

Por su parte, el intendente Weiss dio la bienvenida al gobernador “a un evento tan importante para nosotros los vialenses, como es la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, en la Capital nacional del Asado con Cuero, un hecho cultural gastronómico único en la región, que trasciende las fronteras de la provincia y también de la Nación, porque hemos recibido asadores, chilenos, uruguayos, mexicanos, que hoy nos están siguiendo en esto nuevo que llegó para quedarse, que es lo digital».

“Que nos visite el gobernador es un orgullo muy grande, y que venga acompañado por funcionarios con los cuales estamos interactuando día a día y somos correspondidos correctamente”, afirmó.

Luego destacó el hecho de «trabajar independientemente de los pensamientos políticos en forma conjunta para que los vialenses tengan una mejor calidad de vida; de eso estuvimos hablando con el gobernador y él se comprometió en la medida de lo posible a brindarles esa posibilidad”. Fuente: noticiasentreríos.gov.ar

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com