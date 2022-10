Bordet afirmó que hay que analizar la suspensión de las PASO nacionales

El gobernador Gustavo Bordet afirmó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del año próximo deberían suspenderse y adelantó que aún no está definido si las elecciones provinciales se adelantarán o se realizarán en conjunto con las nacionales.

“En el contexto en el que está la Argentina, que es muy particular, con una situación muy atípica, más que eliminarlas hay que estudiar la suspensión, quizá, de un sistema electoral como el de las PASO”, dijo el mandatario provincial esta tarde en declaraciones al programa radial “En el dos mil también” (FM De la Plaza).

“También esto se había planteado para las elecciones legislativas (del 2021), porque esto (la suspensión de las primarias) hace que no haya que votar tantas veces en un tiempo donde se exige mayor capacidad de gestión”, agregó.

Sin embargo, aclaró que una medida de esta naturaleza “tiene que ser ampliamente consensuado dentro de nuestro espacio político y también con las fuerzas de la oposición”.

Con respecto a este sistema de elección primaria, Bordet resaltó que existen “muchos tipos de opiniones. Algunos sostienen que está bien, que tiene algunas ventajas como por ejemplo generar igualdad de condiciones para todos los participantes porque el voto es obligatorio”.

Pero también, el esquema de PASO “tiene como flancos débiles algo que les escuché decir muchas veces a los dirigentes de la oposición: genera un gran gasto porque implica gastos en la impresión de boletas y campañas publicitarias para cada lista que se presenta tanto en las primarias como luego en las generales”, señaló.

Además, sumó que las primarias tal como están ahora genera problemas con el rol de los partidos políticos en la democracia ya que “debilita las estructuras partidarias y las pone en un segundo plano”.

Bordet apuntó que estos argumentos serán parte “de un debate que se está dando. No hay todavía una posición definida y clara en nuestro espacio político a nivel nacional. Hemos iniciado algún tipo de conversación entre legisladores, intendentes y quienes tenemos funciones de gobiernio y expectativas electorales para el año que viene. También lo haremos en su momento con la oposición. Trataremos de garantizar que haya calidad institucional y que quien resulte electo tenga la mayor legitimidad y representatividad. Todavía es un tema que está en debate”.

El Gobernador recordó que en Entre Ríos las elecciones pueden hacerse de dos maneras: en forma separada de las nacionales, con PASO en abril y generales en junio o en forma concomitante con las nacionales. En tal caso, habría primarias en agosto y generales en octubre.

La definición no está tomada, pero hay diálogo con la oposición al respecto, reseñó. Luego, acotó: “Decidiremos sobre estas dos fechas cuál es la más apropiada”. Fuente: APFDigital

