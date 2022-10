Bordet abogó por una mayor inclusión en el sistema educativo

Congreso de Educación

“Buscamos la excelencia y la calidad educativa”, dijo el gobernador Gustavo Bordet en el cierre del VII Congreso de Educación, cuyo tema central es la inclusión, que se realizó desde el jueves en Concepción del Uruguay.

Es un desafío, no para un gobierno sino como sociedad que nos interpela a poder encontrar mecanismos que posibiliten que miles de chicos puedan tener acceso a la educación y no queden fuera del sistema educativo por alguna discapacidad que puedan poseer”, expresó el gobernador durante el cierre del congreso iniciado y jueves, al tiempo que destacó la política de su gestión orientada hacia la excelencia y la calidad educativa.

Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al intendente local, Martín Oliva, el primer mandatario entrerriano participó este viernes en el cierre del VII Congreso de Educación Posibilidad de alteridad con-ciencia pedagógica. La educación como derecho, organizado por el Consejo General de Educación (CGE), a través de su Dirección de Educación Especial.

La actividad se desarrolló desde el jueves en el CEF Nº 3 Profesor Hugo Mario La Nasa, de Concepción del Uruguay, con la participación de más de 3.500 docentes de todos los niveles y modalidad de la provincia.

Hacia la inclusión



Al hacer uso de la palabra, el gobernador destacó “la importancia que tiene para la provincia de Entre Ríos poder tener este espacio de debate, de discusión y lograr las conclusiones que aporten a una educación que vaya tendiendo a alcanzar niveles de excelencia y calidad educativa”.

Y agregó: “Hoy en particular tener el abordaje de una temática que es muy recurrente, que es cómo vamos logrando una mayor inclusión en nuestro sistema educativo, nos representa un desafío. Es un desafío, no para un gobierno sino como sociedad que nos interpela a poder encontrar mecanismos que posibiliten que miles de chicos puedan tener acceso a la educación y no queden fuera del sistema educativo por alguna discapacidad que puedan poseer”.

Advirtió que “durante muchos años las discapacidades fueron invisibilizadas, negadas y ocultadas”, y apuntó: “Los tiempos hoy hacen que todo aquello que antes estaba separado, lo que era educación especial por un lado y educación por otro, que iba en compartimientos estancos, tiene que tender a tener integral”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com