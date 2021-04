//Bono desempleo y Empleo Joven: quiénes se inscriben para recibir hasta $10 mil

Programas de ayuda social

Son programas para desempleados recientes y para aquellos que buscan su primer trabajo. El Programa Más y Mejor Trabajo que apunta a individuos de entre 18 y 24 años que buscan insertarse en el mercado laboral.

En medio de la segunda ola por el coronavirus, el Gobierno refuerza las ayudas sociales para los sectores más vulnerables con diferentes planes de incentivos económicos que, en este caso, apuntan a personas que hayan perdido o que estén buscando trabajo: prestación por desempleo y empleo joven. Qué es cada una.

Por un lado, la prestación por desempleo, pensado para personas que perdieron recientemente su empleo y estaban comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo N° 24.013. Por otro lado, dentro de la política de Empleo Joven, el Programa Más y Mejor Trabajo que apunta a individuos de entre 18 y 24 años que buscan insertarse en el mercado laboral.

Bono por desempleo

El incentivo de entre $ 6.000 y $ 10.000 apunta a trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa.

El monto mensual se acredita entre 2 y 12 cuotas; tanto estas como el monto al que se accederá, serán calculados según los ingresos del desempleado y los meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años.

Los beneficiarios no pierden la posibilidad de acceder a asignaciones familiares (ordinarias y extraordinarias) y a la obra social afiliada. Además, el período de cobro del bono se computa como antigüedad para fines previsionales.

En caso de que se consiga un nuevo trabajo, el beneficiario deberá pedir la suspensión de la ayuda en alguna dependencia de ANSeS, dentro de los 5 días hábiles luego de haberse incorporado al nuevo trabajo.

Empleo Joven, programa con Más y Mejor Trabajo

Enmarcado dentro de la política Empleo Joven, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo otorga una ayuda económica para aquellos que entre 18 y 24 años estén buscando desarrollarse en el mundo laboral. Así, quienes se encuentren inscriptos recibirán una asistencia financiera para capacitarse, hacer un entrenamiento laboral o generar un emprendimiento propio.

Sumado a esto, el programa prevé el acompañamiento y la orientación de los jóvenes junto a tutores, quienes ayudarán a estos a identificar sus intereses, necesidades y prioridades. El objetivo integral de Jóvenes con Más y Mejor Trabaja es que los individuos logren construir su perfil profesional con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral.

A quiénes está dirigido el programa

El plan se centra en jóvenes desempleados de entre 18 y 24 años con estudios primarios o secundarios incompletos y residencia permanente en el país.

Qué se puede hacer

Realizar el curso de Introducción al Trabajo (CIT) : taller de preparación laboral que tiene una duración máxima de 3 meses.

Aprender un oficio: cursos gratuitos de formación profesional.

Participar en un entrenamiento para el trabajo: aprendizaje de nuevas habilidades en un puesto laboral.

Generar un emprendimiento productivo: asistencia legal, técnica y financiera para desarrollar un proyecto de empleo independiente.

Acceder a orientación laboral: asistencia para la búsqueda de empleo en el marco del Programa de Inserción Laboral.

Cuál es el monto a cobrar

La ayuda económica varía de acuerdo a las distintas actividades que los jóvenes desarrollen en las diversas acciones del Programa, el monto a cobrar es no remunerativo y se da mediante el pago directo, para lo que se les entrega a los individuos una tarjeta magnética personal e intransferible.

Cómo inscribirse

-Solicitar una entrevista en la Oficina y/o Unidad de Empleo más cercano o correspondiente al domicilio de residencia.

-Presentarse con el DNI (actualizado a los 16 años de edad) y llevar constancia de CUIL.

-Un orientador entrevistará a los jóvenes interesados para ampliar la información sobre el Programa, y completar o actualizar la historia laboral.

-Después de este registro se debe firmar un convenio de adhesión al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que se envía para su validación a las Agencias Territoriales del MTEySS.

¿Anula otros beneficios?

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AE) son compatibles con el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, excepto cuando sus participantes se encuentren vinculados al Programa de Inserción Laboral. Exceptuando lo anterior, el plan es incompatible con la participación en otros Programas Nacionales, provinciales y municipales.

Ante dudas o consultas sobre el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el ministerio de Trabajo ha habilitado un mail, consultas@trabajo.gob.ar, y un teléfono, 0800-222-2220, para contactarse.

Programa de Inserción Laboral

Promover la inserción laboral en empresas de trabajadores desocupados con mayores dificultades de empleabilidad.

Cuando una empresa incorpora trabajadores desocupados a través del PIL y los registra, recibe una ayuda económica del Ministerio que cubre parte de su salario.

La empresa se hace cargo de completar la diferencia para alcanzar lo que corresponde de acuerdo al Convenio Colectivo correspondiente a su sector de actividad.

Beneficio

La duración del beneficio varía según la edad y género de los trabajadores y el tipo de empresa:

-Nueve (9) meses para varones menores de 40 años.

-Doce (12) meses para mujeres, hombres mayores de 40 años y/o personas cuya identidad de género no coincida con el sexo asignado al momento de su nacimiento.

Monto que se financia

El aporte del MTEySS varía según el tamaño de la empresa y jornada laboral. De esta manera, las empresas con menos trabajadores recibirán una ayuda económica mayor que las grandes, siendo el orden el siguiente: 1ro Micro, 2do Pequeña, 3ro Mediana y 4to Grandes.

A quién está dirigido

Micro, pequeñas, medianas y/o grandes empresas, con trabajadores:

-Jóvenes de 18 a 24 años de edad adheridos al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

-Quienes participen del Seguro de Capacitación y Empleo.

-Quienes participen del Seguro de Desempleo.

-Los inscriptos en el PROGRESAR del Ministerio de Educación.

-Egresados de Cursos de Capacitación y Formación del MTEySS.

-Participantes inscriptos en el marco de Ferias de Empleo (ahora formar).

-Trabajadores mayores de 18 años incluidos en los programas de inclusión social, productiva y de desarrollo local implementados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Requisitos

-No haber tenido con el trabajador relación laboral previa en los últimos tres meses.

-No haber realizado despidos masivos en los últimos seis meses.

-No poseer sanciones por empleo no registrado sin regularizar.

-Abonar al trabajador, como mínimo, la diferencia del salario que la normativa laboral establece para el puesto de trabajo correspondiente según su convenio colectivo.

-Cumplir con todas las obligaciones de la normativa laboral.

-Realizar las contribuciones a la seguridad social, sobre el 100% del salario.

-Registrar a los trabajadores (modalidades contractuales habilitadas para el Programa de Inserción Laboral: tiempo indeterminado, contrato de temporada, contrato a plazo fijo mínimo cuatro meses).

-Garantizar la igualdad de trato y derechos con los restantes trabajadores.

-El trabajador deberá: cumplir con las actividades propias del puesto en el que fue empleado. Fuente: El once

