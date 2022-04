Bono de $18.000: millones de personas hacen fila virtual para anotarse en Anses

Para completar trámite

Arrancó la etapa formal para solicitar el refuerzo del ingreso. La clave es no cerrar la sesión si la intención es seguir en espera. Si se toca el F5 o se cierra la página y se vuelve a abrir, el usuario volverá al último lugar de esa fila.

«Sala de espera. Pronto podrás entrar al portal MI ANSeS. Por favor no cierres la página. Cuando llegue tu turno, ingresarás automáticamente». Con esta frase se encontraron este jueves a la mañana todos quienes intentaban completar el trámite para solicitar el bono de $ 18.000 para trabajadores informales, desempleados, monotributistas sociales y de las categorías A y B, y empleados de Casas Particulares.

Pasadas las 10, había más de 1.300.000 personas en línea para poder acceder a completar la solicitud.

La leyenda se completa con un número que a priori asusta: «su posición en línea es 1.385.334». Una vez que le llega el turno, el sitio habilita al interesado a ingresar su CUIL y Clave Social para iniciar cualquier tipo de trámite.

La cola virtual se armó para salvar las sucesivas caídas de la web y darle a los usuarios la posibilidad de esperar en línea o intentar completar el trámite en otro momento.

La clave es no cerrar la sesión si la intención es permanecer en espera. Si se toca el F5 o se cierra la página y se vuelve a abrir, el usuario volverá al último lugar de esa cola virtual.

La semana pasada desde ANSeS sugerían conectarse fuera de los horarios de mayor flujo de conectividad que es de 8 a 15 (que coinciden con el horario de atención en las delegaciones que ANSeS tiene por todo el país).

El Decreto 216/2022, publicado este jueves en el Boletín Oficial, formalizó la entrega del bono IFE 4 2022 de Refuerzo de Ingresos, cuya segunda etapa de inscripción se inicia hoy. Aunque desde ANSeS se aclaró que la actualización de datos seguirá vigente por lo menos hasta el 7 de mayo, día en que termina la inscripción.

En la normativa se precisa que el monto de la prestación será de $18.000 y se pagará en dos cuotas de $ 9.000 en mayo y $ 9.000 en junio.

Este beneficio, según lo dispuesto por el Gobierno, será para las siguientes personas:

Trabajadores y trabajadoras que perciban ingresos por el desarrollo de actividades laborales informales y no registradas y sus ingresos no superen el valor de dos salarios mínimos.

Personas que se encuentren en situación de desempleo.

Trabajadores y trabajadoras con contratos de relación de dependencia registrados durante el período de reserva de puesto, a excepción de los trabajadores y las trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Monotributistas de las categorías “A” y “B” y Monotributistas sociales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Las personas de entre 18 y 24 años de edad inclusive, podrán acceder al cobro del beneficio cuando los ingresos de su grupo familiar no superen al valor equivalente de 3 salarios mínimos.

Para acceder al beneficio las personas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a 2 años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

Tener entre 18 y 65 años.

No percibir ingresos superiores al equivalente de dos salarios mínimos.

El solicitante no podrá encontrarse bajo relación de dependencia registrada en el sector público nacional, provincial, municipal y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el sector privado.

Tampoco se incluye a los monotributistas inscriptos en la categoría C o superiores, ni en el régimen de autónomos. Además quedan excluidos los jubilados, pensionados y quienes cobran pensiones no contributivas.

La persona solicitante deberá encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y patrimonial.

El trámite para acceder a este beneficio puede realizarse a través de la web de ANSeS: www.anses.gob.ar o de forma presencial en las delegaciones habilitadas para eso en el horario de 8 a 14. Fuente: El Once

