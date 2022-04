Bono de $18.000: fechas claves a tener en cuenta por potenciales beneficiarios

ANSES

Hasta el jueves se realiza la preinscripción que consiste en la actualización de datos. Luego habrá que completar otros pasos. Las fechas establecidas, CBU, clave de seguridad social y respuestas a las dudas más frecuentes.

La Administración nacional inició el proceso de preinscripción para todas aquellas personas que estén en condiciones de acceder a los 18.000 pesos de bono. Por otra parte, los jubilados y pensionados recibirán un monto menor aunque sin necesidad de inscribirse.

A quiénes alcanza este beneficio y quiénes deben anotarse

Este beneficio estará dividido en dos grupos grandes, diferenciados por el monto a cobrar, y por el proceso de inscripción al mismo.

Por un lado, este Refuerzo de Ingreso incluirá a Jubilados, pensionados, y beneficiarios de Pensiones No Contributivas nacionales.

En el caso de los más de 6,2 millones de jubiladas, jubilados, pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos ($65.260), recibirán el refuerzo de $12.000 en forma automática con el pago de sus haberes en mayo, sin necesidad de inscribirse o hacer trámite alguno, mientras que los que cobren desde ese monto hasta los $77.260 recibirán el proporcional, de modo que el 85% del total de jubilados y pensionados esté alcanzado por el bono.

Cabe aclarar además que, en el caso de los hombres es necesario tener entre 18 y 65 años y no cobrar una jubilación para poder acceder al refuerzo mediante la vía de inscripción (ya que los jubilados recibirán un monto menor pero de forma automática). Este tope de edad es de entre 60 y 65 años para las mujeres sin percibir una jubilación.

Por otro lado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abrió este jueves 21 el proceso de preinscripción para el bono de refuerzo económico de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares. Esta primera etapa consiste en que cada beneficiario o aspirante al bono deba realizar la actualización de datos en la web, en el marco de proceso que se extenderá hasta el 7 de mayo.

Este paso deben realizarlo todas las personas que aspiren a ser incluidos dentro del pago del bono. En caso de que ya tengan una cuenta en la página oficial de ANSES , lo único de que deberán hacer es chequear sus datos personales y, en caso de ser necesario, actualizar sus datos de contacto, como ser: correo electrónico, teléfono, dirección y cualquier otra información que esté desactualizada.

En caso de que la persona en cuestión nunca antes haya ingresado a la página del organismo, deberá crear con sus datos personales una cuenta nueva y generar su clave de seguridad social. A partir de allí deberá también completar sus datos personales (y de su grupo familiar en caso de ser así) para una posible aprobación del beneficio.

La actualización de datos para los trabajadores podrá hacerse en cualquier momento hasta el 28 de abril, ingresando a la solapa «Mi ANSES» en la web del organismo (www.anses.gob.ar) con su CUIL y Clave de la Seguridad Social que, en caso de no recordarlos, podrá consultarlos a través del mismo aplicativo o dirigiéndose a cualquiera de las 400 Unidades de Atención Integral (UDAI) en todo el país.

Una vez allí, deberá seleccionar la opción «Refuerzo de Ingresos» para verificar y actualizar, en caso de que sea necesario, los datos de contacto con los que cuenta el organismo (teléfono, dirección y correo electrónico), de modo de garantizar la comunicación en caso de cualquier eventualidad.

Entre los requisitos que deberán cumplir las personas que lo soliciten figuran cuestiones relacionadas con ingresos mensuales máximos, propiedad de vehículos o embarcaciones que serán verificadas por Anses de acuerdo con registros de bases de datos propios y de otros organismos como la AFIP o el Banco Central antes de dar la aprobación del trámite.

Segundo Paso: presentación de Declaración Jurada y CBU

Este segundo paso quedará habilitado a partir del próximo 28 de abril. Será a través de la misma plataforma (anses.gob.ar) y el beneficiario deberá realizar el mismo camino que en el paso anterior (inscripción y/o actualización de datos).

Para ello, deberá ingresar a la página indicada con su clave de seguridad social, hacer click en la pestaña titulada «refuerzo de ingresos», y comenzar con la carga de la declaración jurada.

Aquí, la persona que quiera cobrar el refuerzo deberá firmar una Declaración Jurada en la que asegure cumplir con los requisitos para acceder al bono y cargar su Clave Bancaria Uniforme (CBU), que identifica la cuenta bancaria en la que se le acreditarán los $ 18.000, en dos cuotas de $ 9.000, en los meses de mayo y junio.

Es importante aclarar que el número de cuenta que deban cargar quienes quieran acceder al Refuerzo tiene que ser el de una cuenta bancaria (CBU) y no el de una billetera virtual (CVU), entre las que se encuentran las de Mercado Pago, Ualá, entre otras. Tampoco se puede cargar el CBU de un familiar cercano o de la pareja del titular, sino que debe ser de la misma persona en cuestión.

Aquellos que no cuenten con una caja de ahorro pueden abrir una en forma gratuita y en pocos minutos a través del celular en cualquier banco. Algunas de las más difundidas son las del Banco Provincia (Cuenta DNI) o del Banco Nación (BNA+), aunque también hay opciones del sector privado igualmente válidas.

Con estos pasos cumplimentados, el siguiente paso será esperar a que la solicitud sea analizada por los diferentes organismos nacionales, que harán un entrecruzamiento de datos e información para definir la situación socioeconómica de cada postulante, para poder decretar quiénes están en condiciones de percibir el Refuerzo de Ingresos.

Esto ocurrirá a partir del 5 de mayo, donde la persona tendrá acceso a la información y podrá confirmar si tiene derecho al cobro o no. Para ello, deberá ingresar a la página de ANSES (anses.gob.ar) con su clave de seguridad social, hacer click en la pestaña de «Refuerzo de Ingresos» y allí la misma plataforma le indicará si ha sido aprobado para acceder al bono o no.

Las fechas claves

Compatibilidad de programas sociales

La ANSES aclaró que el Refuerzo de Ingresos es compatible con casi la totalidad de los beneficios sociales que abona la entidad. Los programas compatibles con este bono son: Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo para Protección Social, Progresar, Prestación por Desempleo, personas inscritas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), y Planes alimentarios provinciales y/o municipales.

Los trabajadores registrados (comúnmente llamados trabajadores en blanco) han quedado excluidos de este beneficio, por lo que el Salario Familiar no es compatible con este bono.

Preguntas Frecuentes

¿Tengo que inscribirme si o si?

Sí. Debes ingresar a la página anses.gob.ar y completar los datos correspondientes en la pestaña «Refuerzo de Ingresos».

Sólo los jubilados, Pensionados y PNC están exceptuados de la inscripción, ya que cobrarán el monto de forma automática.

Soy Jubilada/Pensionada. ¿Qué pasos debo seguir?

Ninguno. Solamente esperar al calendario de pagos del mes de mayo. El mismo día que se te abone el haber mensual, también percibirás el Refuerzo de Ingresos.

No tengo CBU. ¿Puedo cobrar igual?

No. En este caso, el pago se hará en la cuenta bancaria del titular del beneficio. En este caso deberás crear una cuenta bancaria y solicitar tu número de CBU.

Tengo una cuenta bancaria en el que cobro mi beneficio social mensual. ¿Puedo utilizar la misma cuenta para cobrar el REFUERZO de Ingresos?

Sí. Si la cuenta esta activa puede usarse sin ningún problema.

Mi pareja es trabajador/a registrado, pero yo soy trabajador informal. ¿Puedo acceder al Refuerzo por Ingresos?

Sí. A diferencia del IFE abonado en 2020, este beneficio es personal, no familiar. No existe incompatibilidad entre el Salario Familiar y el Refuerzo de Ingresos. Cabe aclarar que el bono lo percibirá solamente la persona con trabajo no registrado.

Soy mayor de edad, estudio y percibo el Progresar. ¿Puedo acceder al bono?

Sí. No existe incompatibilidad entre el Refuerzo de Ingresos y el Progresar.

¿Pueden varios integrantes de una casa o una misma familia acceder al bono?

Sí, al ser un beneficio personal no presenta inconvenientes en estos casos

¿Puedo utilizar mi cuenta de Ualá, Mercado Pago o Naranja X para cobrar el bono?

No, debe ser una cuenta creada en una entidad bancaria. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com