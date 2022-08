Bomberos héroes salvaron a niño que se ahogaba: “Nos capacitamos para esto”

Ocurrió en Gualeguay

Los bomberos de Gualeguay contaron que al niño le practicaron las maniobras aprendidas en diferentes cursos y destacaron la importancia de las capacitaciones. “Somos profesionales”, sentenciaron.

Cuatro Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Mauricio Dotto, Nicolás Reynoso y Sebastián Domínguez e Ignacio Arellano, se convirtieron en héroes al salvar la vida de un niño que se había ahogado con flema.

“Estábamos de guardia cuando a través de las cámaras de seguridad vimos que una camioneta se acercaba a alta velocidad y tocando bocina, pero no entendíamos qué pasaba. Paró en el hangar de las unidades y el conductor bajó haciendo señas, no gritaba y no hablaba porque el estado de nerviosismo que tenía era total”, rememoró a Elonce uno de los voluntarios que intervino en la maniobra.

Es que el chofer de la camioneta era un vecino de los padres del pequeño, el que los trasladaba hasta el hospital, pero, al ver que el cuartel de bomberos estaba abierto, tomó la decisión de parar porque no sabían si iban a llegar hasta el nosocomio.

“Cuando supe que se había ahogado con flema procedí a hacerle la maniobra que nos enseñaron en distintos cursos: pegarle unos golpecitos por la espalda hasta que respirar un poquito y ahí tuvimos más tranquilidad”, relató el bombero al acotar: “Nos abocamos los cuatro, cada uno a función distinta, porque de tantos años juntos, con solo mirarnos ya sabemos para dónde ir”.

“Tranquilidad” fue la sensación de los bomberos tras haber salvado la vida del pequeño. El niño permanece internado en observación, pero el excelente estado de salud.

“Trabajamos en equipo, como lo hacemos siempre, y es algo para lo que estamos capacitados. No es fácil, pero tratamos de hacerlo lo más profesional posible”, destacó otro de los voluntarios al comentar que la situación transcurrió en apenas tres minutos.

“Mientras esperábamos la llegada de la ambulancia, le dimos un muñeco al nene, lo hablamos un poco a él y a sus padres, para dispersarlos del mal momento que habían pasado y nosotros también un poco más relajados después de tanta tensión”, refirió otro de los voluntarios al sentenciar: «Nos dedicamos a esto, somos profesionales y nos capacitamos día a día».

De hecho, mencionaron que han realizado cursos de primeros auxilios emocionales para brindar contención en momentos desesperantes. “Hace unos meses atrás tuvimos una situación similar en la que otros compañeros que estaban de guardia salvaron la vida a una criatura que se había ahogado con una galletita”, comentó el bombero. Fuente: El Once

