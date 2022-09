Boca quedó a dos puntos del líder de la Liga: posiciones, promedios y fecha 19

Los resultados de la fecha metieron al Xeneize de lleno en la pelea tras ganarle a River. La jornada fue a pedir de Boca tras la perdida de puntos de los primeros de la tabla. Patronato ganó un partido clave y descontó en los promedios.

Boca venció por 1 a 0 a River en la Bombonera y se metió de lleno en la pelea por la Liga Profesional, debido a que ninguno de los equipos de arriba de la tabla de posiciones logró sumar de a tres en la decimoctava fecha. De esta manera, Boca alcanzó los 32 puntos y quedó a dos del líder, Atlético Tucumán, que empató 1 a 1 con San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y dejó dos unidades en el camino.

El otro equipo que llegó a la jornada 18 en la cima fue Gimnasia y Esgrima La Plata, pero cayó por 2 a 0 con Newell´s en Rosario en un encuentro en el que estuvo lejos de mostrar su mejor versión. Huracán, por su parte, acumula la misma cantidad de puntos que Boca tras igualar 1 a 1 con Tigre, mientras que Godoy Cruz de Mendoza tiene 31 después de ser aplastado en Santiago del Estero por Central Córdoba por 3 a 0.

El único que ganó, aunque estaba lejos de la cima al iniciar la fecha, fue Argentinos Junios, que se impuso sobre Rosario Central por 2 a 1 y alcanzó las 30 unidades, al tiempo que Racing dejó escapar la chance de acercarse al perder por 1 a 0 con Estudiantes de La Plata, por lo que permanece con 28 en la octava posición.

Por su parte, Patronato le ganó 1-0 a Platense. Con uno menos por la roja de Estigarribia, el equipo de Sava se impuso con un gol de Quintana. El Patrón sumó tres puntos para ilusionarse con luchar la permanencia en Primera.

Descontó en su lucha por mantener la categoría luego de las derrotas de Aldosivi de Mar del Plata, Sarmiento de Junín y el mismo Platense. En tanto, Arsenal sumó un punto y Central Córdoba de Santiago del Estero fue el otro equipo, junto al Rojinegro, que logró los tres puntos.

Cómo se juega la fecha 19



Lunes 12

17.00- Sarmiento vs. Independiente

Martes 13

16.30 Vélez vs. Central Córdoba

19.00 Godoy Cruz vs. Tigre

19.00 Huracán vs. Barracas Central

21.30 Racing vs. Patronato

21.30 Platense vs. Unión

Miércoles 14

14.00 Aldosivi vs. Newell’s

16.30 Colón vs. San Lorenzo

19.00 River vs. Banfield

21.30 Lanús vs. Boca

Jueves 15

19.00 Defensa vs. Argentinos

19.00 Rosario Central vs. Estudiantes

21.30 A. Tucumán vs. Talleres

21.30 Gimnasia vs. Arsenal. Fuente: Super Deportivo

