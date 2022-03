Boca, que quiere recuperarse, visita al líder Estudiantes en el duelo excluyente del domingo

A partir de las 21:30, se enfrentarán en el Estadio «UNO» Jorge Luis Hirschi. El Xeneize perdió ante Huracán y buscará la recuperación ante los platenses. Los de Zielinski llegan en la cima del campeonato. Dirige Fernando Echenique.

Boca Juniors, sacudido por conflictos de convivencia y por carencias de juego expuestas en su anterior derrota con Huracán, visitará esta noche al líder invicto de la Zona B, Estudiantes de La Plata, en busca de un resultado pacificador antes de encarar el superclásico ante River Plate en el estadio Monumental, que puede significar una bisagra en el ciclo de Sebastián Battaglia.

El partido en el Estadio UNO se jugará este domingo desde las 21.30, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión en directo de TNT Sports.

La caída ante el «Globo», rival que llevaba 12 años sin ganar en La Bombonera, reavivó el frente de tormenta en Boca, al cerrar una semana que había comenzado con la polémica en torno a los juveniles Agustín Almendra y Alan Varela -separados del plantel- y luego continuado con el remanso de la victoria sobre Central Córdoba de Rosario (4-1) en el debut por la Copa Argentina.

No fue tanto la derrota en sí lo que generó críticas en el mundo «xeneize», dado que el equipo no perdía desde noviembre del año pasado (0-1 vs. Independiente), sino más bien el funcionamiento desangelado que mostró en el regreso a su estadio tras el empate frente a Colón de Santa Fe (1-1) en la primera fecha.

Sin Darío Benedetto, que tampoco jugará mañana por una lesión, ni Frank Fabra, Boca fue un equipo liviano sin presencia ofensiva, solo amparado a alguna inspiración del paraguayo Óscar Romero, que tampoco jugará en La Plata luego de sentir un dolor muscular en un entrenamiento de la semana.

Battaglia se defendió de las críticas tras el partido con Huracán, cuestionó que todo se magnificara por apenas un resultado adverso, pero no pudo despejar la bruma suspendida en el cielo «auriazul» cuando se acerca el partido más importante del campeonato: el superclásico frente a River en Núñez.

Sobre sus hombros pesa la incómoda estadística de no haber ganado un clásico oficial sobre cinco dirigidos: fueron dos empates y tres derrotas, una de ellas, ante San Lorenzo (0-2), en calidad de interino durante el ciclo de Miguel Ángel Russo, que aquella noche en La Bombonera no pudo sentarse en el banco de suplentes por aislamiento preventivo debido a la Covid-19.

Boca visitará este domingo a Estudiantes sin dos de sus mejores jugadores, Benedetto y Romero -reservados para River-, pero con la vuelta de Fabra, que ya cumplió la suspensión, y los regresos de tres juveniles: Cristian Medina, Aaron Molinas y Luis Vázquez.

Dejarán el equipo titular, además de Romero, el lateral izquierdo Agustín Sández, el mediocampista Jorman Campuzano y el delantero Nicolás Orsini.

Estudiantes llega al partido con un presente ideal: líder e invicto en la Copa de la Liga Profesional y con su clasificación prácticamente abrochada a la fase de grupos de la Libertadores, después de haber vencido a Everton (1-0) en Chile, el miércoles pasado, en la ida de una decisiva serie de Fase 3.

En el torneo doméstico, el «Pincha» domina la Zona B con 13 puntos en 5 fechas y Boca se ubica quinto con 8, momentáneamente afuera de los cuatro que acceden a los cuartos de final por el título de campeón del fútbol argentino.

Estudiantes, que el miércoles próximo disputará la revancha con los chilenos en casa y el sábado siguiente visitará a Gimnasia y Esgrima en la fecha de los clásicos, hará descansar a tres futbolistas clave de su estructura: el zaguero Agustín Rogel, el mediocampista Jorge «Corcho» Rodríguez y el goleador Mauro Boselli, uno de los máximos anotadores de la Copa LPF con 4 conquistas.

El tucumano Leandro Díaz, con la misma producción en la red, sí dará el presente por haber llegado al límite de amonestaciones en la Libertadores, en tanto que el exlateral de Boca Emmanuel Mas volverá a la titularidad luego de ausentarse en el juego anterior en Chile.

Estudiantes es el rival al que Boca le lleva más ventaja en el profesionalismo (+59), con un balance de 102 victorias, 42 empates y 43 derrotas en 187 partidos. La única vez que se enfrentaron en el nuevo Estadio UNO fue triunfo 1-0 en favor del local. Fuente: Super Deportivo

