Boca presentó a Oscar Romero: «Vine para jugar la Copa Libertadores»

El mediocampista paraguayo de 29 años, Oscar Romero, aseguró en la tarde de este viernes que terminó de aceptar la propuesta que le formuló la entidad xeneize para unirse a sus filas, a partir de su deseo de «jugar la Copa Libertadores».

«Vine para jugar la Copa Libertadores. Ese es uno de los motivos», expresó el volante ofensivo, de 29 años, que no actúa profesionalmente en clubes desde agosto pasado, cuando vestía la camiseta de San Lorenzo. En la conferencia de prensa de presentación, el jugador remarcó estar «muy contento con la decisión que tomé, porque sé lo que representa la Copa (Libertadores) para este club».

Romero, que también se alistó en Racing (2015-2017), no ocultó su devoción por el vicepresidente de la entidad y hoy máximo responsable del departamento futbolístico: Juan Román Riquelme. «Mi ídolo desde chiquito es Román (Riquelme)», confesó y contó como anécdota la experiencia vivida en 2007, junto a su hermano Angel, cuando ambos se entrenaban y vivían en Casa Amarilla como juveniles, sin estar fichados en las divisiones formativas.

«Veía practicar a Román y a ese equipo que ganó la Libertadores en el 2007», reveló Romero, quien pretende «disfrutar con responsabilidad este desafío». Al ser consultado respecto de cómo se siente físicamente, ante su prolongada inactividad oficial, Oscar respondió: «Prefiero que eso lo digan ustedes (los periodistas) cuando me toque entrar».

«Se dio todo muy rápido. Tenía otras propuestas, pero el llamado de Román pesó mucho en esta definición», insistió el jugador, que suscribió un contrato por dos temporadas y mañana se sumará formalmente a los entrenamientos, bajo el mandato del DT Sebastián Battaglia. Romero, quien dio la conferencia flanqueado por el presidente Jorge Ameal y el exfutbolista Raúl Cascini, integrante del Consejo de fútbol, no descartó volver a jugar oficialmente junto a su hermano en una misma institución.

«Siempre con Angel (hoy en el Cruz Azul de México) hablamos de unirnos en un club. Se dio en San Lorenzo y ahora no se dará porque él se fue al exterior. Pero en un momento nos vamos a volver a juntar, no tengo dudas», dijo. Oscar resaltó no tener inconvenientes en desempeñarse como «enganche o como volante por izquierda, como lo hice en Racing», sostuvo.

Romero desestimó la posibilidad de que el actual entrenador del seleccionado de Paraguay, el mellizo Guillermo Barros Schelotto, haya tenido «alguna influencia» y lo haya recomendado en su llegada a la entidad xeneize. «No tuve la oportunidad de hablar recientemente con Guillermo (Barros Schelotto). Seguramente volveremos a hablar pronto», confió.

En lo estrictamente futbolístico, el equipo que el domingo recibirá a Rosario Central, en cancha de Vélez Sarsfield, a partir de las 19.15, tendrá una modificación con el regreso de Juan Ramírez por Diego González. El ex Talleres de Córdoba y San Lorenzo se recuperó de un traumatismo en uno de sus tobillos y volverá a recuperar su sitio en la zona central.

De esta manera, la formación de Boca Juniors, que viene de ganarle a Aldosivi de Mar del Plata por 2-1, será con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Jorman Campuzano y Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Fuente: Super Deportivo

