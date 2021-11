//Boca goleó 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata y está en zona de Copa Libertadores

El Xeneize se impuso al Tiburón, por la fecha 20 de la Liga Profesional. El equipo de Battaglia contó con el apoyo de una multitud de hinchas «neutrales». Agustín Almendra, Edwin Cardona y Sebastián Villa marcaron los goles.

Boca aprovechó el envión de la clasificación a la final de la Copa Argentina. El Xeneize goleó por 3-0 a Aldosivi, en Mar del Plata, por la fecha 20 de la Liga Profesional. El equipo de Sebastián Battaglia contó con el apoyo de una multitude hinchas «neutrales» en el José María Minella.

El Tiburón, dirigido por Martín Palermo, tuvo algunas aproximaciones en el inicio del encuentro. Sin embargo, la visita golpeó primero. A los 15 minutos, un bombazo de Agustín Almendra dio en el travesaño: en el rebote, la mandó de cabeza al fondo de la red para anotar el 1-0 parcial.

El conjunto local buscó el empate, pero no tuvo éxito. Con el correr de los minutos, Boca se acomodó y tuvo las situaciones más peligrosas (incluyendo un disparo de Sebastián Villa que dio en el travesaño). Por momentos, convirtió a José Devecchi en figura.https://www.youtube.com/embed/uX2hXvJKVt8Video: Boca aprovechó el envión y goleó a AldosiviEl Xeneize no sufrió en la segunda mitad: dominó la posesión de la pelota y Aldosivi casi no llegó al arco de Agustín Rossi. A los 18 minutos, Battaglia mandó a la cancha a Eduardo Salvio: el Toto volvió a jugar tras una larga recuperación por su grave lesión en la rodilla. El mediocampista se adueñó de la creación de juego de Boca y fue parte del segundo gol: desbordó por la derecha, Villa remató y la pelota le quedó a Edwin Cardona, quien definió contra un palo y estiró la ventaja. En la repetición de la jugada, dio la impresión de que la pelota había salido por la línea del fondo en el centro.

Cuando el partido se moría, los colombianos sellaron la goleada. Tras una gran asistencia de Cardona, Villa se sacó de encima a Devecchi y definió en soledad para anotar el 3-0. Con este triunfo, Boca -sexto en la Liga Profesional- volvió a sumar de a tres puntos también en la tabla anual, pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Fuente: Super Deportivo

