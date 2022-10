Boca: el camino que le queda por delante para llegar al título

Este fin de semana de fútbol le tiró un guiño a Boca, que no solo venció 1-0 a Vélez en La Bombonera sino que apretó el puño por la victoria 2-1 de Patronato ante Atlético Tucumán en el Grella. Con estos resultados, el Xeneize quedó como único puntero de la Liga Profesional y está cada vez más cerca del título, aunque antes deberá afrontar compromisos decisivos.

En lo más alto de la tabla con 42 puntos, a uno del Decano y a dos de Racing, el conjunto de Hugo Ibarra depende de sí mismo para gritar campeón. Para eso deberá cosechar buenos resultados en las cinco fechas que le quedan a este torneo.

El camino a la coronación no será nada fácil, ya que el próximo jueves visitará a Gimnasia en el Bosque ?que más allá de la merma futbolística sigue siendo un rival complicado-, el domingo recibirá a un Aldosivi que buscará el batacazo que lo aleje del descenso, días más tarde jugará contra Sarmiento y Newell´s lejos de La Bombonera y finalizará el torneo con un clásico frente a Independiente.

El fixture restante

-Fecha 23: jueves a las 21.30 vs. Gimnasia (V)

-Fecha 24: domingo a las 18 vs. Aldosivi (L)

-Fecha 25: vs. Sarmiento (V)

-Fecha 26: vs. Newell´s (V)

-Fecha 27: vs. Independiente (L) Fuente: Super Deportivo