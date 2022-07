Boca: Benedetto volvió a sufrir una molestia y está casi descartado ante Patronato

En la última práctica xeneize, el Pipa Benedetto se resintió y no pudo continuar a la par, por lo cual está más afuera que adentro para el partido del domingo en Paraná, por la fecha 11 de la Liga Profesional.

Boca volvió sufrir un nuevo dolor de cabeza en la práctica del miércoles por la mañana: Darío Benedetto se resintió de la lesión que lo tiene a maltraer desde hace ya varios días y trabajó de manera diferenciada.

El Pipa volvió a evidenciar molestias físicas en el tobillo izquierdo donde había sufrido un esguince. Esta dolencia articular la arrastra desde el choque con Talleres en La Bombonera (recibió un planchazo de Rafael Pérez en el área) y, si bien acumuló un par de minutos en el siguiente cruce con Argentinos Juniors, no fue parte del compromiso con Estudiantes del pasado domingo en Brandsen 805.

El cuerpo médico lo viene siguiendo de cerca desde hace ya varios días y lo vio bien físicamente. Es por eso Hugo Ibarra decidió exigirlo en los últimos ensayos, aunque este miércoles padeció un traumatismo en la misma zona y la información indica que es muy probable que no esté ante Patronato, ya que tiene el tobillo muy hinchado, indica TyC Sports. De confirmarse, el Negro seguirá apostando por Luis Vázquez.

El Pipa no se encuentra en óptimo estado físico tras el esguince en su tobillo y, por más que tenga muchas ganas de estar ante el equipo dirigido por Facundo Sava, todo indica que no podrá hacerlo. Si bien al principio de la semana parecía que se había recuperado, en las últimas prácticas el delantero se resintió y no lo quieren arriesgar.

Por otra parte, el futbolista de experiencia que se recuperó de una dura lesión y vuelve a ser considerado es Diego González. A principios de mayo, el Pulpo sufrió la rotura de los meniscos ante Barracas Central y pasó por el quirófano. Ahora, casi tres meses después del problema en su rodilla izquierda, el volante podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Además, Luis Advíncula sigue trabajando diferenciado por síntomas gripales. El lateral peruano levantó unas líneas de fiebre el martes y está siendo evaluado por el cuerpo técnico, que ya descartó que sea un cuadro de coronavirus. Más allá de esto, su presencia el fin de semana no estaría en duda. Fuente: Super Deportivo

