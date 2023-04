Billeteras virtuales: el monto que controlará la AFIP desde mayo

Billeteras virtuales: qué operaciones no tendrán que informar ante la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) elevó los montos mínimos a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deberán informar los movimientos de sus clientes., deberán informar las sumas en el caso de que los

Las billeteras virtuales y los bancos no tendrán que informarle a la AFIP las operaciones que se efectúen a partir del 1° de mayo si cumplen las siguientes condiciones:

• Los ingresos y egresos en las cuentas no igualen o superen los $120.000;

• Los saldos finales mensuales que sean inferiores a los $200.000;

• Las transferencias virtuales que no sean superiores a $400.000. Fuente: El Once