Bielsa, a Uruguay: tiempo de contrato, torneos que dirigirá y sus ayudantes

El argentino llegará al seleccionado uruguayo con un acuerdo que lo vinculará hasta el Mundial 2026, torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. El anunció podría darse este lunes tras el papeleo correspondiente.

Marcelo Bielsa será el nuevo entrenador de la selección uruguaya y el anuncio se podrá hacer este lunes, luego que los abogados terminen de redactar el contrato del técnico y sus seis colaboradores.

El argentino llegará a Uruguay con un acuerdo que lo vinculará hasta el Mundial 2026. Este torneo se jugará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026.

Para que se extienda hasta esa fecha el vínculo será necesario que Uruguay consiga la clasificación en las Eliminatorias, porque si no logra uno de los seis cupos y medios que tendrá Conmebol para el Mundial, el contrato se interrumpirá al finalizar el clasificatorio, en noviembre de 2025.

Desde mayo 2023 hasta julio 2026 transcurrirán 39 meses en los que el argentino de 67 años es seguro que conducirá a la selección uruguaya en dos competencias oficiales y se pueden extender a cinco al frente de la celeste, señala El Observador.

Los torneos que tiene por delante Bielsa con la AUF

– Eliminatorias para el Mundial 2026 que comenzarán en setiembre de 2023 y que para este año tiene programados tres dobles jornadas, en setiembre, octubre noviembre. Este es el primer torneo que lo tendrá como entrenador de Uruguay en forma una competencia oficial.

– Preolímpico para París 2023. Este torneo tiene como sede Venezuela, pero aún no se definieron los detalles del calendario. Dos selecciones de Conmebol avanzarán al torneo olímpico de fútbol. En las charlas que mantuvo con los dirigentes, el técnico argentino se mostró interesado en dirigir este torneo. Aún no está confirmado como técnico. Lo juegan futbolistas menores de 23 años.

– Copa América de Estados Unidos 2024. Se disputará entre el 14 de junio y el 14 de julio 2024. El próximo año se cumplirán 20 años de que Bielsa ganó la Copa América con Argentina, en Perú 2004, y Uruguay no levanta el trofeo desde Argentina 2011.

– Juegos Olímpicos de París 2024. En caso de clasificar en el preolímpico de enero-febrero 2024, Uruguay volverá a competir en el lugar que hace 100 años logró la medalla de Oro en los JJOO de 1924. En otras circunstancias, porque el fútbol aún era amateur, hace un siglo el Comité Olímpico Internacional (COI) y la FIFA organizaron lo que se conoce como la primera copa del mundo. Volverían a reeditar la experiencia en 1928, en la que la selección también ganó la medalla de oro. Luego se distanciaron COI y FIFA. Además, para Bielsa representa un desafío singular luego de haber ganado con Argentina la medalla de oro en los JJOO de Atenas 2004.

– Mundial de EEUU 2026. Si Uruguay clasifica, Bielsa dirigirá su tercer Mundial luego de conducir a Argentina en Japón y Corea 2002 y a Chile en Sudáfrica 2010.

¿Cuándo debuta Bielsa en Uruguay?

La AUF está trabajando en los partidos amistosos de la fecha FIFA de junio, pero todo apunta a que el estreno de Bielsa en Uruguay podría producirse el miércoles 14 de junio en el Estadio Centenario y el segundo partido el martes 20. Los posibles rivales son Cuba y Nicaragua.

¿Cuánto cobrará Marcelo Bielsa en la selección uruguaya?

Según pudo conocer Referí, la AUF y Bielsa llegaron a un acuerdo económico después que la Asociación casi duplicó lo que pagaba a Óscar Washington Tabárez y Diego Alonso y el argentino redujo a la mitad sus aspiraciones originales.

Los cuerpos técnicos de los exentrenadores de Uruguay cobraban US$ 2.200.000 al año por todo concepto. Bielsa había fijado su caché en US$ 8.000.000 al año para él y todo su equipo de trabajo.

El vínculo con la AUF se ubica en un punto intermedio entre las dos partes. La cifra del acuerdo se acerca a US$ 4.000.000 al año de contrato. Se aproxima a una retribución para el DT y todo sus colaboradores de US$ 330.000 al mes. En 39 meses cobrará US$ 13.000.000.

En este monto está incluido el total del contrato que debe afrontar la AUF, con los impuestos que genera el acuerdo. La AUF generó un colchón de casi US$ 1.000.000 que fue lo que no pagó por el cargo de entrenador de la selección mayor entre diciembre 2022 y abril 2023.

¿Quiénes son los seis colaboradores que llegan con Bielsa en la selección uruguaya?

Bielsa trabajará en la selección con seis colaboradores que llegan con él. Ellos son:

Diego Reyes, chileno, es su primer asistente.

Pablo Quiroga, argentino, se desempeña como segundo asistente.

Lucas Oubiña, argentino, es el tercer colaborador en el campo.

Magalí Conde, argentina, trabajar en logística y coordinación en Montevideo.

Diego Bermúdez, español, es el encargado de análisis virtual de videos. Trabajará desde el exterior.

Sara Bouzas, española, se encargará a distancia de la logística y coordinación. Trabajará desde el exterior.

Además, trabajarán dos uruguayos: el entrenador de goleros, Carlos Nicola y el preparador físico que designará la AUF, que aún no fue nominado. Fuente: Super Deportivo

