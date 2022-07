Bermúdez contó por qué echaron a Battaglia y habló de los referentes del plantel

La mano derecha de Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol de Boca reconoció el procedimiento que ejecutaron para despedir al DT. Además, el reclamo público disfrazado de arenga del delantero Darío Benedetto.

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors rompió el silencio después de que Sebastián Battaglia fuera despedido como entrenador del primer equipo. Jorge Bermúdez fue quien tomó la palabra y se refirió a todos los temas, en diálogo con ESPN. Desde la salida del ex DT, pasando por el supuesto cortocircuito con el plantel, hasta la asunción del tridente conformado por hugo Ibarra, Leandro Gracián y Mariano Herrón y los refuerzos que pueden llegar.

«Dijeron que nosotros sacamos a Izquierdoz, que hubo problemas con el cuerpo técnico y el jugador. Carlos Izquierdoz está a disposición del cuerpo técnico, se va a concentrar y el cuerpo técnico tomará la decisión de poner en cancha a los que pretenda. Hay un tridente técnico que toma las decisiones», fue lo primero que dijo al respecto el Patrón, justo después de que se ventilara que el defensor sería suplente mañana en la visita a San Lorenzo por la Liga Profesional.

En la misma sintonía, mencionó: «Desde que llegó el Consejo de Fútbol a Boca, somos los culpables de todas las reuniones y situaciones. Acá lo que hubo es un trabajo serio y respetuoso, en ningún momento hubo una reunión en la que se tomaron decisiones para que uno quede afuera o adentro. Son especulaciones y uno entiende que tienen que hablar, pero la verdad es que muy poco, casi nunca es la realidad». Y añadió: «El tridente técnico toma las decisiones y lo vamos a respetar muchísimo, como pasó con Miguel Ángel Russo, de quien decían que le hacíamos la alineación, y con Battaglia, quien hasta el último día hizo sus alineaciones».

Previo al duelo revancha con Corinthians por los octavos de la Copa, hubo una reunión entre el Consejo y el plantel en el que se dijeron cosas que no fueron tomadas a bien. Esto quedó expuesto en la arenga de Benedetto en el túnel de la Bombonera: «Ayer nos trataron de perdedores, entonces demostrémosle a estos hijos de puta que nosotros somos ganadores». Bermúdez le restó importancia: «Hay mucha adrenalina en el fútbol cuando uno llega al túnel. Siempre hubo y van a existir negociaciones y conversaciones que tienen que ver con situaciones futbolísticas. Son posiciones que se toman con mucho respeto. No tenemos en nuestra mente que haya sido mala intención, predeterminación a algún estado. Si se dijo fue por adrenalina, alguno de los chicos pensaría que era la manera de ir hacia adelante con todo».

Por otra parte, el colombiano fue consultado por las razones de la salida de Battaglia: «Cuando tomamos la decisión de designarlo como entrenador lo hicimos con convicción, analizando muchísimos factores. Cuando les decimos que no deben continuar, lo hacemos con el mismo respeto. Es nuestro trabajo. ‘Son decisiones’, decía nuestro anterior entrenador, y es así». Y ahondó: «Vamos a estar siempre felices por lo que Sebastián acaba de hacer como entrenador de nuestro equipo. Estamos orgullosos por sus dos títulos y porque cuando lo pusimos de técnico para muchos no estaba preparado. Asumimos una gran responsabilidad y lo acompañamos en el día a día en cada situación. Le vamos a valorar siempre el esfuerzo y profesionalismo.

Además, blanqueó que el Consejo se juntaba diariamente con Battaglia y el cuerpo técnico: «Debe ser pesado reunirse todos los días para hablar de fútbol. A veces no concordábamos con situaciones futbolísticas y no había ningún rompimiento de relación. Nunca lo hubo». Para él no existen rencores: «Creo que sentirá que somos amigos porque desde el primer día que llegó en el 98 para ser parte del plantel profesional hasta ayer que se despidió en Ezeiza nos manejamos de la misma manera, no hemos cambiado. Cada uno tuvo su rol y misión. Cada rol trae obligaciones y responsabilidades. Desde el 98 hasta ayer lo hicimos con el mismo respeto y altura. Respetando a la persona, sabiendo que estamos de paso en una institución que pasa por arriba de los nombres que tenemos».

¿Por qué decidieron despedirlo en una estación de servicio? Bermúdez aseguró que no fue algo premeditado: «No hay mala intención, no hay mala leche. Lo quieren hacer así por ridiculizar a la persona. Somos amigos. Lo vivido con todos los ex jugadores de Boca no nos lo borra nadie, la gente de Boca lo tiene claro. Me duele que se tomen de cualquier cosa para decir que no lo respetan o que fue de mala manera». Y cerró: «Sebastián va a estar siempre agradecido por la oportunidad que se le brindó. Le dolió muchísimo haber quedado afuera en la instancia de la COpa porque todos somos conscientes de que Boca fue mejor. Se le notó el día posterior el dolor y amargura, pero es un hombre de la casa».

La posibilidad de que Martín Palermo sea DT y quién asumirá: «Se habla tanto… Entiendo que tienen que hablar, están con el tema de las barajas. Hoy estamos orgullosos de tener un tridente técnicoq ue está por delante. Nuestro tridente serán los técnicos encargados el tiempo y los partidos necesarios hasta que se tome la mejor y más acertada decisión para el momento».

¿La continuidad del futuro DT estará ligada a la Libertadores? «No, es injusto. La Copa es el sueño más importante y grandae que tenemos todos los hinchas de Boca. A la eliminación la sentimos con una impotencia tremenda. Entendemos lo que siente el socio e hincha, pero no podemos pensar que el trabajo del técnico dependa de ganar la Libertadores. Son situaciones del fútbol, es lo que siempre pensamos. Se tiene que sentir respaldado, identificado con los colores».

La vuelta de Agustín Almendra al plantel profesional. «Nosotros respetamos la decisión, pudimos no estar de acuerdo con Battaglia pero era el entrenador. Agustín está haciendo una recuperación médica. Siempre ha sido parte de nuestro plantel profesional y nuestro entrenador tomó la decisión de que estuviera en Reserva de manera temporada, decisión que nosotros aceptamos. ¿Si podrá convivir con Benedetto? Si trabajan en el mismo lugar todos los días. Lo que pasó fue un momento de calentura, bronca e impotencia; un error que tiene un chico, que aceptamos que fue un momento difícil. Las palabras de Darío se tomaron para mal y no fueron para mal. Se hablan entre ellos, se respetan y se ríen. Están juntos, viven juntos, se cruzan en cada momento y hacen parte de la misma institución».

¿Boca buscará refuerzos? «Estamos felices con nuestro plantel. Estoy orgulloso de lo que hace cada partido, tenemos el mejor plantel de Argentina y lo demostramos hace poco cuando fuimos campeones. Se estuvo a la altura en la Copa Libertadores, no hemos clasificado pero fuimos mejores, por cuestiones del fútbol quedamos afuera. Tenemos con qué competir, estamos convencidos de que vamos a seguir ganando, no tenemos ninguna duda».

La frustración por Arturo Vidal. «Nos quedamos con todos los esfuerzos que se hicieron, las conversaciones que se habían tenido y acercamientos. Los seguimos teniendo, ninguno de nosotros para. Queremos fortalecernos, seguir creciendo, para eso somos inquietos. Hasta el 11 que tenemos tiempo hay que tratar de desarrollar alguna situación, pero claro que dolió porque se hizo sigilosamente, con tranquilidad y convicción. No se pudo dar, todos sabemos la situación real de la Argentina».

La eliminación de Boca en la Libertadores. «Era conmovedor ver en la cancha el apoyo de la gente. La eliminación contra Santos nos dolió porque no competimos, quedamos en falta. En esta oportunidad el equipo hizo todo lo que tenía que hacer. Tuvo las mejores chances, el rival no pateó a nuestro arco. El fútbol es eso. Hacemos y tomamos las decisiones con el mayor de los respetos».

La salida del Toto Salvio. «Eduardo hizo un gran paso por Boca. Será respetado siempre, es un señor profesional. Vivió situaciones dolorosas, estuvo lesionado y respetamos sus tiempos y espacios. Respetamos la palabra que se le dio de parte nuestra y del vice, que se le iba a hacer la propuesta. Se le hizo llegar de la manera más correcta posible. Él decidió que deportiva y económicamente el momento estaba para otra institución y no hubo ningún problema». Fuente: Super Deportivo

