Beccacece criticó a Gallardo tras su pelea: «Me pareció arrogante y prepotente»

El entrenador de Defensa y Justicia, que está en el radar de Boca, cuestionó la supuesta autoridad moral del entrenador de River. El próximo miércoles ambos equipos se enfrentan por la Copa Argentina, para definir el rival de Patronato.

El cruce de partido escaló más allá de lo esperado. Aquel conflicto que tuvieron en Florencio Varela Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo no terminó. Todavía sigue latente. El próximo miércoles volverán a verse las caras por los octavos de final de la Copa Argentina y esa pelea que se desencadenó meses atrás volvió a salir a flote.

«La verdad, yo no creo que me haya generado algún tipo de conflicto interno por lo menos. Porque es muy sencillo: en eso puntual, cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Yo me enojo o respondo a lo que me gesticula Marcelo porque me pareció desubicado. Nada más que eso», repasó el DT de Defensa y Justicia en una entrevista con F12, programa que se emite por ESPN.

«Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o está mal donde hay alguien que imparte justicia, me pareció un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí. No importa quién está enfrente. No importa si ganás 14 títulos, 20, 50 o si no ganás ninguno», apuntó el líder del Halcón, dejando en claro que la herida de lo sucedido todavía no sanó.

Aquel día, Beccacece interrumpió un lateral de River y fue expulsado por el árbitro Facundo Tello, pero antes de marcharse al vestuario tuvo una discusión subida de tono con el Muñeco. «¡¿Qué hace, está loco?!», le dijo el conductor del Millonario. «¡¿Quién sos, a quién te comiste boludo?!», le devolvió Becca. El tema siguió luego, cuando Gallardo explicó su mirada en conferencia: «No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada».

A poco de volver a verse las caras, el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli no dudó en expresar su opinión sobre la pelea con una dura crítica dirigida a Gallardo: «A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad esta que te digo de «qué hay que hacer», por lo menos tenés que responder vos de una manera ética y moral, a lo largo del tiempo. De una manera intachable. Y eso no ha pasado. Porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo a lo largo de su carrera han sido increíbles».

Y agregó: «Después ya está instalado que al que gana no se lo toca o hay que cuidarlo. También está esto de las instituciones, que River lo hace muy bien, cómo protege a sus líderes. A mí, sinceramente, no me generó nada más que una simple discusión. Sí, obviamente, que para que haya una discusión tiene que haber dos personas, ósea que me haré cargo de la parte que me corresponde y de la otra se hará cargo el otro. Pero no creo que me haya influenciado en absolutamente nada».

El hecho sucedió durante los primeros días de junio cuando Defensa y River empataron sin goles por la Liga Profesional. La pelea no quedó solamente en la discusión en el campo y se trasladó a las zonas internas del estadio, cuando se desarrolló otra escena violenta. Incluso el padre de Gallardo utilizó sus redes sociales para atacar a Beccacece.

La expectativa por el partido de Copa Argentina del próximo miércoles tendrá, entonces, este condimento extra. «Lo más importante son los futbolistas. A veces eso que genera el tema de lo mediático, lo que puede llegar a repercutir, siempre está la tendencia de generar disputa… Desde mi punto de vista, para mí, no hay ningún tipo de conflicto ni interno ni externo. No me genera absolutamente nada, cosa que sí a lo mejor me puede llegar a generar el dolor de una derrota, que me pueda llegar a equivocar en algunos gestos que a veces hago, que me puedo ir para adentro y revisar porque soy muy autocrítico y me exijo para mejorar porque sé que lo tengo que hacer. Pero cuando no soy yo el que provoca la situación, no me genera ningún tipo de angustia», advirtió el DT del Halcón dejando la puerta abierta en el cuadro de tensión. Fuente: Super Deportivo

