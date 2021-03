//Beboteó frente al espejo e hizo alarde de sus curvas en ropa interior

Jésica Cirio compartió una filmación de alto voltaje. Se grabó desde su dormitorio, de espaldas y de perfil con una ínfima colaless. La rubia considera que llegó “a un momento de madurez” en su carrera.

Jésica Cirio compartió una filmación de alto voltaje desde la privacidad de su hogar y con ropa interior. Se grabó desde su dormitorio protagonizando un beboteo en el espejo. Para la seductora filmación, posó de espaldas y de perfil haciendo alarde de sus curvas con una ínfima colaless.

Se trató de una grabación en la que Jesica aprovechó para presumir un conjunto de lencería de una de las marcas de moda de la que ella es la imagen.

Su sueño de chica era bailar en todos los escenarios del país. Lo consiguió en los inicios de su carrera y, a pesar de que ya no se considera sólo una bailarina, Jésica Cirio no deja de moverse de un lado a otro, con mucho ritmo.

“Un poco fui todo, y soy todo. Soy empresaria, mamá, conductora, bailarina, modelo. No sé qué poner, hice de todo, cada cosa tiene su magia. Lo más certero es que soy artista, en general, creo que de eso se trata y ahí adentro está todo lo demás”, dijo recientemente e Diario Show

Y consideró que llegó “a un momento de madurez en mi carrera, que en cierto punto de la vida todos alcanzamos, ese momento de evolución. Yo arranqué en la tele a los 11 años, muy chiquita. Después tuve un parate, y a los 17 volví a arrancar y no paré”.

Cirio habla de destino, de un tiempo y un espacio para todo. Explica que lo sabe desde hace mucho, porque sus deseos crecieron desde que era una pequeña, apenas unos años mayor que su hija Chloé. “Yo estudié para ser bailarina. Después de varios años me di cuenta de que era bastante sacrificado, que era un lugar en el que no me sentía tan cómoda y salí a buscar otras cosas. Empecé a estudiar teatro, a hacer castings, y entré en el programa de Las Trillizas de Oro como bailarina. La idea era encontrar quién era yo, lo que quería».

«El tema del modelaje diría que salió por casualidad, nunca lo soñé, pero se dio y me subí, por- que era una oportunidad, que me abrió otras puertas”, relató brevemente sobre aquellos inicios.

Y resumió: “Fueron muchos momentos, y cada paso siempre fue un logro para mí. En los aciertos y en los no tan aciertos. Todo te hace crecer. Con 36 años tuve la suerte de poder hacer de todo en los medios y disfrutarlo”. Fuente: El Once