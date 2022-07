Battaglia y su salida de Boca: «Me hubiese gustado que las cosas hayan sido de otra manera»

El entrenador rompió el silencio luego de su despido como DT del Xeneize tras la eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians. A su vez, se mostró arrepentido de la frase acerca de los refuerzos, que motivó su salida del equipo.

Sebastián Battaglia sacó campeón a Boca un 22 de mayo pero la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme lo echó el 6 de julio por la temprana eliminación en la Copa Libertadores y, se cree, por sus dichos post partido contra el Consejo de Fútbol. Tras ese traspié en octavos de final dijo que los directivos no se habían esforzado en la búsqueda de refuerzos.

Fue su última conferencia de prensa oficial como entrenador del «Xeneize». Casi 24 horas después de la caída en los penales ante el «Timao», el club publicaba un comunicado donde confirmaba la salida del entrenador. Pasaron 16 días y desde entonces Battaglia solo habló una vez con la prensa, en la puerta del predio de Boca.

Este viernes «rompió» el silencio en el programa «Animales Sueltos» y profundizó aún más su salida del club donde lo ganó todo: es el que más títulos conquistó, 19 (17 como futbolista y dos como entrenador). En diálogo con Animales sueltos, dijo: «Me dolieron las formas. Quiero el bien para Boca y él también. No volví a hablar con Román después de mi salida».

Todas las frases de Sebastián Battaglia: cómo se dio su salida de Boca

«Disfruté ser técnico de Boca. No es fácil, pero yo lo disfruté»



«El equipo estaba jugando bien. A nivel grupal estábamos bien y quedar afuera de la Copa fue muy duro. Contesté una pregunta y quizá tendría que haberme quejado antes de los refuerzos. Yo lo venía hablando eso con el Consejo. Siempre planteé el problema. En ningún momento sentí que iba a ofender a nadie».



«El día siguiente de la eliminación, les dije a mis jugadores que había que seguir. Que había que pelar por el campeonato local. Eso fue en el entrenamiento y después pasó lo que pasó».



«Acepto las decisiones. Los dirigentes están para tomar decisiones. Tengo mis convicciones y maneras de ver las cosas. Yo creo que veníamos haciendo un buen trabajo».



«Me dolieron las formas. Quiero el bien para Boca y él también. No volví a hablar con Román después de mi salida. Me hubiese gustado tener charlas de fútbol con él. Tenía más relación con el Consejo».



«Cuando me dijeron que iba a ser técnico de Boca, lo acepté. Vinieron a mi casa, charlamos. Me hubiese gustado que para mi salida fuera igual. Como debe ser. Eso es lo que me duele. Ellos tenían su decisión tomada, deberán dar explicaciones. Estoy tranquilo por el trabajo que estábamos haciendo».



«Quiero que a Boca le vaya bien, que gane. No quiero el mal para el club. A partir de ahí, habrá diferentes opiniones, pero siempre voy a hinchar por Boca. Llegué a los 15 años ahí, es mi casa».



«No sé por qué me fui». Fuente: Super Deportivo

