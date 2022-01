//Battaglia habló de Benedetto, el cruce con Almendra y dijo que quiere un Boca «protagonista»

Luego de la victoria ante Colo Colo de Chile, el entrenador quiere pelear no sólo el torneo local sino también la Copa Libertadores, la verdadera obsesión que persigue el club desde hace temporadas.

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca Juniors, manifestó esta noche que pretende que su equipo «sea protagonista en todos los frentes que dispute» conformando un bloque colectivo que le permita pelear no sólo el torneo local sino también la Copa Libertadores, la verdadera obsesión que persigue el club desde hace temporadas.

Luego de la victoria por 2-0 a Colo Colo de Chile en el estadio de Estudiantes de La Plata, por el hexagonal de verano, el técnico xeneize se mostró satisfecho por el rendimiento del equipo, a pesar de tratarse del primer ensayo de la temporada 2022.

«Me voy contento porque rendimos muy bien ante un rival muy importante. Casi no nos inquietaron», desmenuzó el DT, en conferencia de prensa. «Este será un año diferente para nosotros porque lo arrancamos desde el principio, ya confirmados en el cargo. Sabemos todo lo que nos jugamos», puntualizó.

"NO FUE NINGUNA DISCUSIÓN" Seba Battaglia no le escapó a la pregunta y aclaró su situación con Agustín Almendra. pic.twitter.com/OzbxoautH3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 18, 2022

Battaglia también se refirió a la inminente llegada del goleador Darío Benedetto, quien llegará el jueves al país y tratará de certificar su segundo ciclo en la institución. «Darío (Benedetto) es un jugador de jerarquía. Sabemos lo que nos puede aportar en un año con una competencia importante», se ilusionó.

Por su lado, el técnico no quiso referirse al eventual arribo del paraguayo Angel Romero (ex San Lorenzo) afirmando no saber «cómo están las negociaciones».

Por último, el DT le puso paños fríos a la posibilidad de mantener algún distanciamiento con el mediocampista Agustín Almendra, quien hoy ni siquiera estuvo entre los convocados para este cotejo ante los chilenos.

«No hubo ninguna discusión ni problema alguno. Solamente tratamos de corregirle algunas cosas. De eso se trata. Es un joven en el que confiamos mucho, tiene un gran futuro», elogió. Fuente: Super Deportivo

