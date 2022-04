Battaglia confirmó que Salvio no jugará ante Lanús: «Su cabeza no está para el fin de semana»

El entrenador de Boca dio detalles de la situación del jugador ante el plantel. No sería tenido en cuenta para el partido con el Granate del próximo domingo por la 10° fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, aseguró hoy que «la cabeza» del futbolista Eduardo Salvio no está «para el fin de semana» y por ese motivo quedará fuera de los concentrados de cara al partido frente a Lanús por la Copa de la Liga Profesional.

«Hablamos con ‘Toto’ (Salvio) y seguramente su cabeza no está para el fin de semana, ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer. Pasa por una situación difícil y comprendemos lo que está viviendo», expresó el DT en conferencia de prensa.

El conjunto xeneize tiene por delante una seguidilla de tres partidos por la Copa de la Liga Profesional, dado que el domingo recibe a Lanús, el miércoles hará lo propio con Godoy Cruz y el sábado visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

No obstante, Battaglia evitó pronunciarse demasiado sobre el caso Salvio, y evitó dar detalles y explicó que «la gente del club se está encargando del tema y veremos como sigue».

"LA CABEZA DE SALVIO NO ESTÁ PARA EL FIN DE SEMANA", aseguró Battaglia en conferencia sobre la situación personal del jugador.



El DT se refirió a como tomó el plantel boquense la situación de Salvio y expresó que «son momentos difíciles que tenemos que superarlos».



«Son situaciones y momentos difíciles que tenemos que superarlos, es lo que hoy nos encontramos y ayer se vivió toda esa situación, pero tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, seguir mirando lo que viene y tratrar de hacer el mejor partido el fin de semana», afirmó el DT.



El entrenador «xeneize» indicó que él habló con Salvio «de la situación», y reconoció que «su cabeza no está para el fin de semana» y agregó que comprenden el momento, dado que estuvieron «al tanto de todo lo que fue el día de ayer».



Por otro lado, se refirió al equipo titular que planea poner frente a Lanús y si bien no dio pistas, comentó que la idea es «tener un equipo conformado y sin muchas modificaciones», y reconoció que es complejo por la seguidilla de los partidos.



En el entrenamiento de Ezeiza volvió a colocar a Esteban Rolón como zaguero en lugar de Gastón Avila, quien ingresó más tarde.



El once que paró el técnico fue con Javier García; Luis Advíncula, Esteban Rolón (luego Gastón Avila), Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo «Pol» Fernández y Juan Ramírez; Oscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto. Fuente: Super Deportivo

