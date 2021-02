//Barby Franco deslumbró en las playas de Pinamar y ¿usó photoshop?

Le ganó al verano

Sus seguidores señalaron que la modelo usó photoshop al postear las imágenes con el nuevo modelo de tiras cruzadas. “No te hace falta el photoshop”, le marcó una fanática.

Barby Franco deslumbró en las playas de Pinamar con el bikini del verano. La modelo lució la nueva prenda con tiras cruzadas, en un tono naranja.

Barby impactó como siempre, pero esta vez sus seguidores repararon en un detalle. ¿Retocó las fotos?

“Qué edición. Si abrís la foto te das cuenta que a los costados de los brazos se ve borroso!! No te hace falta el photoshop”, le marcó una fan, según publicó ElTrece.

“No, re que no uso”, fue la respuesta de Barby Franco.

Es lento”

Barby Franco contó que Fernando Burlando tardó en darle el primer beso durante la emisión de este martes de Bienvenidos a bordo.

Todo comenzó cuando Guido Kaczka hablaba con una pareja de novios que iba a participar en el juego de los perros y la chica reconoció que había sido ella la que tuvo que dar el primer paso.

“Sí, a mí como que me tenes que decir. Es que nunca se sabe cuándo dar el primer beso. O sea, vos no sabías, él no sabía cuándo dar el primer beso?”, le preguntó Guido.

“Eso sí lo tuve que hacer yo”, reconoció la joven.

“Ah, ¿dar el beso? ¿Y cómo le dijiste? No me vas a dar un beso? No, pero ojo, porque a veces pasa, nunca sabes. Barby Franco, a veces te ha pasado que no sepa cuándo dar un beso la persona que está enfrente?”, le preguntó entonces Guido a Barby.

“No, con Burlando sí me pasó al principio, no sabía”, reconoció Barby.

“¿Burlando tampoco, no iba?”, indagó Guido.

“Y, era muy lento, me costó un año para estar en pareja”, admitió Barby.

“¿Y vos qué le dijiste, Burlando, hay que mover el expediente?”, le preguntó Guido con humor.

“Era bastante lento”, subrayó Barby. Fuente: (ElTrece)

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com