Ballay respaldó las medidas económicas anunciadas por Batakis

Ordenamiento del Estado

El ministro de Economía, Hugo Ballay, al referirse a los primeros anuncios de su par nacional, Silvina Batakis, señaló: “No vemos ninguna medida de ajuste directo que pueda afectar a las provincias, porque los principales recursos de éstas vienen de la ley de coparticipación y eso es intocable”.

“Tenemos que pensar en la provincia y en todo el país, y el ordenamiento del Estado es en beneficio de toda la Argentina”, agregó el funcionario entrerriano en declaraciones a Radio Ciudadana.

Tras compartir que el Ministerio de Economía de la Nación haya descartado una devaluación, Ballay apoyó la segmentación de tarifas por considerarla necesaria y el ordenamiento para equilibrar las cuentas públicas.

Por otra parte, respaldó la iniciativa de reflotar el revalúo fiscal –que data del Consenso fiscal del 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri– y aseguró en ese sentido: “No vemos ninguna situación que pueda generar un desequilibrio”. Al respecto, agregó que “como hay provincias que toman diferentes formas del incremento del impuesto inmobiliario provincial, lo que se busca es unificar el criterio para que el inmueble tenga las mismas formas en todas las provincias. Es algo que está escrito hace tiempo y debería avanzar”.

Al referirse a los desafíos que debe afrontar la flamante ministra Batakis, Ballay señaló que “el efecto inmediato de las medidas fue tranquilizar el mercado, pero el tema inflacionario es el principal escollo, y eso no se logra con una medida escrita, sino con un acuerdo integral con productores, comerciantes, formadores de precios, que tienen que entender que entre todos tenemos que salir”.

En ese sentido, se refirió a la convocatoria que la dirigencia rural impulsa para este miércoles 13 y dijo que “cuando uno representa un solo sector es fácil criticar”. “Sin dudas esa movilización tiene una motivación político partidaria, es oportunista”, opinó.

Con respecto a la marcha de la obra pública por la escalada de los precios, el ministro de Economía precisó que se trabaja “día a día” en ese tema y que están en contacto permanente con dirigentes de la Cámara de la Construcción y de la UOCRA, los involucrados directos. Cabe mencionar que el gobernador Bordet comentó que se trabaja “en un nuevo decreto que permita una actualización más rápida del precio de la obra pública, para no tener los problemas que ocurren en otras provincias” y que “hasta ahora en Entre Ríos no hemos tenido obras públicas paralizadas”.

Finalmente, Ballay contó que, a raíz de la escalada de precios, surgieron complicaciones para el Ministerio de Desarrollo Social puesto que no se consiguen algunos productos que fueron licitados. “Se presentaron hace tres meses y ahora algunos no consiguen lo que ofrecieron”, explicó. Fuente: El Once

