//Bajante del Paraná: “El humedal se parece más a un campo seco”

Preocupante paisaje

Bajante en la zona de Victoria- Foto: Marcelo Manera

«Los cambios son impresionantes, existen sectores donde ya no se aprecia vegetación acuática ni palustre. No hay bañados, lagunas ni camalotes, el humedal se parece más a un campo seco», añadió.

«Los cambios son impresionantes, existen sectores donde ya no se aprecia vegetación acuática ni palustre. No hay bañados, lagunas ni camalotes, el humedal se parece más a un campo seco», añadió. Cantador agregó que hay lugares del río que hoy se pueden recorrer a pie «cuando antes eran sitios navegables con una profundidad de más de 2 metros. El riacho Paranacito, que va a la reserva del Legado Deliot, está seco y por ahí, antes de la bajante pasaban barcazas con ganado».

«El invierno ha secado mucho la vegetación y todo eso hace que las condiciones estén dadas para que haya grandes incendios otra vez. De hecho, hoy hay quemas a la altura de la localidad de Gobernador Gálvez», reveló. Otro problema que trajo aparejada la bajante «es la gran depredación ictícola, con redes de arrastre y hasta en el canal de navegación del río. Es impresionante ver cómo se pesca, no se respeta la veda ni se controla», afirmó el ambientalista.

«No hay una pesca selectiva, con las redes de arrastre se pesca todo, y luego los peces que son descartados, que no sirven para la comercialización se arrojan en la orilla del río», detalló Cantador.

Una de las probables causas de la bajante del río Paraná «dicen que se debe al cambio del ciclo de lluvias en Brasil, y si esto es así, es más que preocupante, por lo que aguas abajo también todo cambiará», expresó.

Bajante en la zona de Victoria- Foto: Marcelo Manera. Fuente: El Once

