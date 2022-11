Bahillo: “La lluvia ayudó, pero llegó un poco tarde”

Agro

Las primeras evaluaciones dan cuenta de que se necesitarán nuevos eventos pluviales para que la situación del campo mejore. El secretario de Agricultura resaltó que las lluvias generaron humedad “para avanzar con la siembra soja”.

El secretario de Agricultura, Juan Bahillo, admitió que las lluvias que cayeron en distintas zonas agropecuarias durante los últimos días «no van a poder reparar los daños» que dejó la sequía, sobre todo en las hectáreas sembradas con trigo.

«La lluvia ayudó, pero llegó un poco tarde. En el trigo, por ejemplo, hay daños que ya no se van a poder reparar», enfatizó el funcionario.

Recientemente, Bahillo había estimado que la producción de trigo rondará los 16 millones de toneladas este año, un volumen que, a su criterio, permitirá abastecer al mercado interno y cumplir con las exportaciones.

Las primeras evaluaciones -tanto oficiales como privadas- dan cuenta de que se necesitarán nuevos eventos pluviales para que la situación del campo mejore.

No obstante, Bahillo resaltó que las lluvias generaron humedad en el suelo «para avanzar con la siembra soja, que estaba detenida por falta de agua».

La caída de agua no fue uniforme dada la extensa zona del país que se veía afectada por la sequía.

En declaraciones al programa «Sin relato», de AM 990, Bahillo se refirió por otra parte a la exportación de carne.

En ese sentido, comentó: «Prácticamente no hay limitaciones para la venta al exterior de carne, salvo con los siete cortes de precios cuidados, que por un decreto presidencial consensuado con el sector, no se pueden exportar». Fuente: El Once

