Bahillo: «Hay un compromiso para adelantar exportaciones por US$5,000 millones»

El Gobierno nacional espera que el adelanto de exportaciones de 5.000 millones de dólares acordado con el sector agroindustrial se realice «en el cortísimo plazo», expresó este viernes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

En declaraciones radiales, Bahillo precisó que «el compromiso (de liquidar US$ 5.000 millones) sería para mejorar la posición de las reservas en el corto, cortísimo plazo. No tengo definiciones concretas de fechas, pero sí sé que hay un compromiso para que ingresen en el cortísimo plazo».

El secretario se refirió, de esta manera, al anuncio que el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó el miércoles sobre el fortalecimiento de reservas para lo cual adelantó que las exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, «ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5.000 millones de dólares»

Por otro lado, Bahillo sostuvo en diálogo con Radio Con Vos que «el ‘dólar soja’ por ahora se mantiene y se está estudiando una simplificación para que sea más ágil el trámite, que era muy burocrático y engorroso. Uno de los reclamos del sector fue que era muy difícil la operatoria».

El flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca confirmó que se reunirá la semana próxima con los integrantes de la Mesa de Enlace y con referentes de otros sectores productivos, en el marco de una serie de encuentros que se desarrollarán tanto en la sede de la Secretaría como “en territorio”.

“Nuestra obligación y responsabilidad es dialogar con todos los sectores productivos. Obviamente la Mesa de Enlace es uno de los ámbitos más representativos, de un sector, pero también hay otros sectores de la producción que tienen que ser parte de la agenda, como tabaco, yerba, pera, manzana, maní, limón, aceitunas, nueces, cítricos, arroz, leche”, remarcó el funcionario en declaraciones formuladas la mañana de este viernes a Télam Radio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió en la sede del Palacio de Hacienda con el entrerriano Bahillo y con su antecesor, el exministro Julián Domínguez, con el fin de trazar una hoja de ruta de temas a impulsar, informaron fuentes de esa cartera.

“De manera informal ya estamos en contacto (con la Mesa de Enlace), a través de llamados telefónicos e intercambio de mensajes”, indicó Bahillo.

En ese sentido, puntualizó: “Hemos tomado contacto con la Mesa de Enlace pero también con otros sectores productivos. La semana que viene vamos a ir fijando una agenda de trabajo y seguramente nos reuniremos con todos los sectores productivos”.

Además, señaló que el encuentro “puede ser en la Secretaría o en el interior del país” y remarcó que a él le gusta “ir a conocer la realidad productiva de cada sector, así se toman mejores decisiones cuando se conoce la situación en el territorio”.

“Con todos los sectores hay que construir una agenda de trabajo y diálogo, y buscar los consensos para la toma de decisiones y la aplicación de políticas públicas más asertivas”, postuló.

“Sergio Massa nos dio la responsabilidad de construir confianza a través del diálogo y el consenso para lograr el desarrollo para que los productores puedan tener la tranquilidad de invertir, sembrar y cosechar más, porque eso repercutirá en una mejora para todo el país”, amplió Bahillo en otra entrevista radial.

En esta línea, el funcionario sostuvo que “no existen las políticas públicas sin diálogo y consenso con los sectores involucrados”.

Asimismo, resaltó positivamente la sincronización entre distintas áreas de la cartera de economía para potenciar a las economías al destacar que «se están tomando decisiones macro que apuntan a los ejes que tenemos como objetivos, que son darle al productor previsibilidad, confianza y acompañamiento en la toma de decisiones, para que tiendan a la inversión, a aumentar el área sembrada, que la cosecha siga creciendo y poder mirar para adelante con mayor seguridad y sabiendo que hay un gobierno que los está escuchando y acompañando”.

Sobre la propuesta de liquidación adelantada, el secretario de Agricultura remarcó que “el país necesita que ingresen divisas, por eso estamos trabajando para que todo el sector exportador vinculado al agro, a la pesca y a la minería pueda liquidar US$ 5.000 millones como prefinanciación de las exportaciones de los próximos meses y de esa manera se refuerce el Banco Central y ayude a nuestra economía”. Fuente: APFDigital

