//Axel sobre denuncias por abuso: “El tiempo siempre saca la verdad a la luz”

En la presentación de su nueva canción “Solo por Hoy”, el cantante se refirió a las acusaciones que recibió. Dijo que se siente “más fuerte que nunca” y que “la paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz”.

En el marco de la presentación de su nuevo single “Solo por Hoy”, Axel habló sobre las causas judiciales que enfrenta desde 2019 por dos denuncias de abuso sexual y señaló: » Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz”.

En diálogo con la periodista Pilar Smith para el programa “Me gusta la tarde” (Canal 26), el artista contó que se siente “más fuerte que nunca” y que está feliz. Y agregó: “La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz”.

Además, sostuvo que no hay ninguna prueba para incriminarlo. “La Justicia no encontró ningún elemento que pueda comprobar lo mínimo en mí. Si no yo no estaría acá sacando una canción, fuerte, cantando y hablando con ustedes”, señaló.

Cuáles fueron las denuncias que recibió

En octubre de 2019 en Río Negro, una joven denunció penalmente por abuso sexual simple, pero ante la falta de testimonios, la justicia decidió archivar el caso. Pese a esto, a los tres días el artista fue denunciado nuevamente.

También, protagonizó un confuso episodio con Tini en una conferencia de prensa en Madrid en los que se la ve juntos y cuando él intenta abrazarla ella corre su hombro.

Tras la difusión del video, la intérprete de “Bar” se expresó a través de las redes sociales: “Quiero contarles que con Axel tengo una gran relación profesional, y aclarar que ningún gesto mío que haya sido extraído de la nota que dimos obedece a una incomodidad con Axel”. Fuente: Vía País

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com