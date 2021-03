//Avanzó la reforma de Ganancias en el Senado y será ley la semana próxima

Tratado en comisiones

Senadores nacionales firmaron hoy el dictamen favorable para el proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y el oficialismo se encamina a convertirlo en ley la próxima semana, mientras la oposición acompaña con disidencias.

El proyecto obtuvo el aval de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social luego de una reunión por videoconferencia a la que asistieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Políticas Tributarias, Roberto Arias.

«La sanción de esta ley no puede pasar de la semana que viene», afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos) luego del debate que realizaron los senadores, donde Juntos por el Cambio pidió modificaciones que fueron negadas.

En este sentido, la bancada opositora acompañará el proyecto pero con disidencias parciales, aunque la holgada mayoría que tiene el Frente de Todos en la Cámara alta indica que la iniciativa será convertida en ley sin mayores inconvenientes.

El proyecto eleva el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a 150 mil pesos brutos, mientras que en el caso delos jubilados, comenzará a pagarse a partir de los ocho haberes mínimos, en lugar de los seis actuales.

Durante la reunión, Moroni señaló que «alrededor de 1.300.000 trabajadores» dejarán de pagar ganancias, al tiempo que destacó que «uno de los objetivos del Poder Ejecutivo es que los salarios crezcan en términos reales».

Confió en que esta reforma contribuirá a ese fin y «ayudará a la reactivación» económica.

«El impuesto a las ganancias alcanzaba a algo así como el 10% de los trabajadores. Hoy estamos llegando casi al 20%. Con esta modificación, vamos a volver a lo que normalmente ha sido el nivel de tributación», indicó el ministro.

Al respecto, señaló que «arriba de 150 mil pesos mensuales están entre el 7% y el 8% de los trabajadores», y agregó: «Nos parece justo que este sea el rango, porque vemos que esa porción de trabajadores representa algo así como el 25% de la masa salarial total».

Por su parte, Arias señaló que además de los trabajadores que dejarían de pagar este impuesto, «hay 200 mil más que verán reducida la carga tributaria, que son las personas que están entre 150 mil y 173 mil pesos», que tendrán «una deducción especial, van a pagar menos que hoy».

De esta manera, «1.500.000 personas se ven beneficiadas, de los cuales 1.300.000 dejan de pagar el impuesto», apuntó el funcionario.

El secretario indicó, además, que las personas que cobran «hasta 300 mil pesos mensuales van a poder deducir el 40% de la ganancia no imponible», y precisó que «estos 300 mil se van a actualizar por el RIPTE (índice de variación salarial de trabajadores estables) una vez al año».

El proyecto también «amplía la deducción que hoy existe para cónyuge» y establece que «las asignaciones mensuales y vitalicias de los ex presidentes y vicepresidentes van a estar alcanzadas por el impuesto», según explicó Arias, al tiempo que calificó el proyecto como «una ley necesaria».

El debate entre senadores

Los senadores de la oposición expresaron su apoyo al espíritu general del proyecto, pero hicieron observaciones.

El mendocino Julio Cobos recordó que un grupo de diputados de Juntos por el Cambio había planteado disidencias en el debate respecto de «qué es lo que pasa con los sueldos arriba de 173 mil pesos» porque «el proyecto da una exención del impuesto pero no corre el mínimo no imponible».

Sobre esto, Moroni explicó que «el uso del mecanismo de no incrementar simplemente el mínimo no imponible fue porque en ese rango (arriba de los 173 mil pesos mensuales) no es razonable seguir aumentando las deducciones».

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (Juntos por el Cambio) coincidió en que «es una ley necesaria» pero evaluó que «no es suficiente» y que es necesario ir a una reforma de fondo», mientras que su compañero de bancada Esteban Bullrich calificó el proyecto como «un parche».

Para el senador bonaerense, el problema de la Argentina que debería abordarse es que «hay dos millones de personas que no trabajan».

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró «urgente el tema de la recuperación del salario de los trabajadores» y agregó: «No tenemos margen para hacer modificaciones y que vuelva a Diputados».

«Todos dijeron que iba a modificar Ganancias o que iban a devolver, pero finalmente lo estamos haciendo nosotros», remarcó a su turno Caserio, al tiempo que su par de la Comisión de Trabajo, Daniel Lovera, puso de relieve que «hoy en la Argentina 25 de cada 100 trabajadores pagan ganancias y con esta ley van a pagar siete de cada 100».

La mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicepresidenta del bloque oficialista, señaló: «Coincido con el senador Bullrich en que estamos acá para dar soluciones y creo que esta ley es un gran aporte. Estamos contribuyendo a recuperar el salario real y sobre todo es una medida económica muy importante». Fuente: El Once

