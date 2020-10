//Avanza ley para tarjetas de crédito y débito: de qué trata y a quiénes beneficia

Se discuten en diputados

Diputados analiza una serie de proyectos contra las tarjetas. Entre ellas, una que trata sobre la acreditación inmediata en la cuenta del comerciante, que actualmente, tarda entre 48 y 72 horas. La opinión de los sectores involucrados.

Uno de los tantos temas que la pandemia de Covid-19 dejó en evidencia, con la proliferación de las ventas online y las recomendaciones de no manipular billetes para evitar contagios, es la demora mínima de 48 horas que se produce entre que un cliente abona una compra con tarjeta de débito y ese monto se acredita en la cuenta del comerciante. Este lapso se produce pese a que, al consumidor, ese dinero se le retira de su cuenta de manera casi instantánea.

Acreditación inmediata

En cambio, con otros sistemas electrónicos, como los Pagos Debin, Billetera Electrónica, Botón de Pago, POS Móvil, Mercado Pago, entre otros, eso no ocurre. Sino que la acreditación es «inmediata». Así lo asegura el diputado del Frente de Todos Carlos Ponce entre los fundamentos que acompaña el proyecto de ley denominado «Acreditación inmediata – Incentivo utilización débito en emergencia sanitaria Covid-19» que con una serie de diputados presentó. Y que tiene como eje principal a los comercios minoristas, mayoristas, pymes o cualquier rubro que realice operaciones con tarjeta de débito.

Más allá de los incentivos que tiene el Banco Central de la República Argentina para promover este tipo de herramientas electrónicas al ayudar a obstaculizar el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero, así como también, son clave para formalizar la economía, lo que hizo poner el pie en el acelerador para impulsar este proyecto fue el advenimiento del Covid-19, publicó ElCronista.

Demora de acreditación

Es que el confinamiento implementado en marzo, por el Poder Ejecutivo, no solo incrementaron las compras online, sino que, además, una de las recomendaciones sanitarias que se escucharon en estos meses fue la de evitar la manipulación de billetes para reducir los contagios de Covid-19. A esto se le debe sumar la difícil situación económica que atraviesan las pymes, cuyo volumen de ventas se vio reducido por lo que, hacerse del efectivo lo antes posible es más que urgente.

Para poner en números esta problemática, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en base a datos del Banco Central, detalló que las compras con tarjetas de débito alcanzaron los $ 72.488 millones mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos $ 652 millones en comisiones por mes y tardaran unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas.

Reducción de cargos

Ante este panorama, ayer se debatió en un plenario de las comisiones de Finanzas y Comercio la iniciativa impulsada por Ponce. «La banca y las compañías de créditos las cobran en el acto, pero demoran en acreditarlas entre 48 y 72 horas. Esa masa de dinero queda en poder del sistema financiero», esgrimió la presidenta de la comisión de Finanzas, la diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos. Y a esto le añadió un dato más y es que los comercios y las pymes deben pagar costes por comisiones y lo correspondiente al posnet.

También, durante el encuentro, se analizó otro proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que busca la incorporación de definiciones de actores del sistema y la reducción de los cargos y comisiones vigentes.

De acuerdo a las iniciativas que se barajan, estas bajarían de 3% al 1,5% para tarjetas de crédito; y de 1,5% a 0,5% para tarjetas de débito. También, se apunta a reducir los tiempos de liquidación de las operaciones.

Las dos campanas

Durante la reunión informativa que celebraron ayer las dos comisiones, se hicieron presentes representantes de ambas partes: comerciantes y emisores de tarjetas.

Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) aseguró que «el arancel que se cobra en la Argentina es el más bajo de la región». Y, de paso, recordó que es un gasto que afrontan, de forma compartida, el emisor, los procesadores y las marcas.

Dicho esto, trajo a colación que «cuando se bajaron los aranceles el beneficio quedó en los comercios, no se vio reflejado en ningún beneficio para los consumidores».

Normas internacionales

Es por ello que razonó: «Si no beneficia a los consumidores tampoco va a beneficiar a la economía», para luego concluir: «Modificar el plazo de acreditación va a afectar aún más la sostenibilidad y afectará también los objetivos de reactivar la economía a través del consumo interno».

Más adelante, Cesario destacó que, cuando la ley debatida se quiera poner en práctica, «no se va a poder aplicar». Es que, según explicó, existe una imposibilidad contractual que tiene que ver con que las operatorias de tarjetas de crédito y débito están regidas por normas internacionales que, afirmó, «son iguales para todos los países».

Nuevo costo

En tanto, Guillermo Fortunato, titular de Tarjeta Fértil, se encargó de advertir que si se obliga al sector a adelantar más el pago a los comercios «sería imposible; tendríamos un faltante de dinero que deberíamos pedir, con un costo».

«El comerciante, cuando vende con tarjeta ve que le retienen en la liquidación hasta un 20%, pero nosotros solo cobramos el 3%. El resto que le retienen son impuestos y obligaciones», detalló más adelante.

Emisores

Asimismo, Norberto Echegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores de Tarjetas de Crédito no Bancarias, dio detalles sobre el sector. De acuerdo con las cifras que arrojó, en el país hay 150 emisores de tarjetas de crédito, de las cuales, 100 son no bancarias, y que representan el 30% del mercado.

«En su gran mayoría, son sociedades anónimas comerciales que no están regidas por el Banco Central, sino por el la Secretaría de Comercio, que es el verdadero órgano de control sobre los emisores no bancarios. En el Banco Central nosotros legalmente somos considerados como emisores no financieros», señaló Echegoyen. Dicho esto, se encargó de subrayar que, como emisores no bancarios «no tenemos nada que ver con el negocio de los bancos».

Bajas comisiones

Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, argumentó que «por cuestiones técnicas operativas» están imposibilitados de modificar los plazos de acreditación para las tarjetas de débito. En tanto, al referirse a las tarjetas de crédito, señaló que los bancos adelantan a los comercios unos 15 días el pago con relación al cobro a sus clientes y agregó: «Se puede adelantar más, pero eso tiene consecuencias, ya que están al límite de la rentabilidad, porque se volvería un negocio deficitario que a la larga se iría achicando, yendo a la exclusión financiera».

«Con respecto a las comisiones, tanto en tarjetas de crédito como débito son de las más bajas del mundo», insistió, para luego asegurar que «el problema no está ahí». «El comerciante ve un costo grande, pero el componente es mayormente impositivo. Somos el país con comisiones más bajas del mundo, pero con cargas impositivas más altas del mundo», argumentó. Fuente: El Once

