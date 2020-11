//Avanza la sequía en Entre Ríos y prevén un panorama todavía más complejo

Lluvias que no llegan

En estos momentos abarca al norte, pero anuncian que «en forma inminente avanzará sobre los departamentos del centro». El campo necesitaría al menos 80 milímetros. Cuándo podrían producirse lluvias significativas

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos informó que la situación de las reservas hídricas «se va complejizando, sobre todo con un aumento del área de sequía en toda la franja norte de la provincia y que en forma inminente avanzará sobre los departamentos del centro».

Indicaron que si bien el escenario no sorprende, «obviamente es muy perjudicial para el desarrollo de los cultivos de la gruesa y sobre todo para los lotes emergentes de sojas, sembrados con las lluvias de finales de octubre».

En ese marco, hicieron notar que «durante las próximas semanas, la mayor parte de la provincia debería recibir unos 80 milímetros de lluvias como para lograr una corrección razonable de los perfiles de humedad».

Señalaron al respecto que «normalmente diríamos que este no es un requerimiento inusual para el mes de noviembre, dado que el piso mensual de precipitaciones normales se ubica a gran escala y en promedio en los 120 milímetros. Sin embargo la demanda del sistema hay que cruzarla con la potencial realidad que anticipan los pronósticos. Aquí es donde el panorama se pone más complejo».

Durante el fin de semana, «se observará el avance de un sistema frontal. El mismo, por las razones expuestas, se verá forzado a transitar por el oeste de la región pampeana, dispersando su efecto inestabilizante sobre la franja este. De esta manera y si bien puede observarse un aumento de la nubosidad, es muy improbable que esta perturbación aporte soluciones pluviales, más allá de algún ocasional chaparrón disperso. Se espera que esta misma perturbación si sea eficiente sobre el NEA».

Finalmente, la Bolsa de Cereales estimó que «posiblemente no se observen nuevas lluvias en la provincia o al menos precipitaciones de importancia, hasta los últimos 10 días del mes. De esta manera, lo más probable es que noviembre nuevamente cierre sin alcanzar valores normales de lluvia, posiblemente con un solo evento pluvial de peso, que todavía no llega», concluye el informe. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com