//Aumento del 28% en los salarios del personal doméstico: Será en tres cuotas

A partir de diciembre

Se resolvió un aumento del 28% de los sueldos mínimos de todas las categorías del Personal doméstico en tres cuotas, a partir de diciembre. «Pretendíamos un aumento más elevado, pero hay pagar cuentas y comer»

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares resolvió un aumento de los sueldos mínimos de todas las categorías del Personal doméstico del 28% de aumento en 3 cuotas.

«El aumento entra en vigencia en diciembre, por ende, las compañeras que trabajan por hora ya tendrían que percibir ese aumento». El incremento salarial se divide en tres tramos «un 10% en diciembre, un 8% en febrero y el resto en el mes de abril», expresó Manuela Muñoz, del Sindicato de Empleadas de Casas Particulares.

Pretendíamos un aumento más elevado, entendemos las condiciones del sector, pero también sabemos que las compañeras necesitan pagar sus cuentas, comer día a día, y con el sueldo no alcanza. En un principio hablamos de un 40% y la parte empleadora nos ofrecía una 30% en cuotas que cerraba en febrero y eso nos favorecía», dijo.

Y agregó que «el Ministerio de Trabajo de la Nación no estuvo de acuerdo y dilató el aumento, cerramos en un 28%. Nuestro sindicato firmó en disidencia porque no estaba de acuerdo porque sabemos que no le va alcanzar a las compañeras».

La Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) y el Sindicato de Empleadas en Casas de Familias de Entre Rios (SECFER) fueron las únicas dos organizaciones sindicales que votaron en contra.

Por otra parte, comentó que «en febrero habrá otra reunión para tratar la antigüedad. Esperamos lograr esa parte, para que les sume un poco más el sueldo a las compañeras».

Las categorías cuarta y quinta son las que rigen en Entre Ríos

Denuncias por despidos o reducción de horas

Al respecto, Muñoz comentó que «hubo despidos, pero también mucha reducción de jornada. Los empleadores, le sacan horas de trabajo para no pagarles aumentos o disminuirle el sueldo».

«Hay muchas denuncias en marcha, pero sabemos que tenemos compañeras que les preocupa perder el trabajo. Nosotras queremos que no pierdan los derechos, pero necesitan comer y darle de comer a su familia», señaló.

Para consultas sobre jornadas laborales o denuncias se pueden comunicar al 343 5 365 362. Fuente: El Once

