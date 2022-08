Aumentará la nubosidad y la humedad: qué se espera para el fin de semana

Como estará el tiempo

El buen tiempo predominará este fin de semana, aunque las características fundamentales serán la humedad y el cielo nublado. Las temperaturas irán de los 5 grados a los 17º. Hacia el lunes se incrementa las probabilidades de inestabilidad.

«Vientos del norte, rotando al este. Parcialmente a mayormente nublado. Fresco”, es lo pronosticado para este sábado en Entre Ríos.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la humedad será elevada: 92 % este sábado.

Se espera para esta jornada temperatura máxima de 17 grados y mínima de 6º. En tanto, para el domingo, las temperaturas irán de los 5º a los 16º.

Poco sol y luego inestable

El meteorólogo Alejandro Gómez, adelantó en Elonce que desde el sábado tendríamos persistencia de vientos del este con inyección de aire húmedo. Habrá un incremento importante de la nubosidad a la tarde y el domingo sería un día gris con cielo totalmente cubierto. Las máximas descenderían a unos 16 o 18 grados”, pronosticó Gómez.

Se inestabilizaría durante la noche del domingo y el lunes, día en que la inestabilidad sería más importante y se mantendría hasta el martes. Recién hacia la tarde o noche de esa jornada, mejoraría. Las temperaturas no serían elevadas”: se ubicarán las mínimas de unos seis grados.

«La transición de temperaturas no es importante, pero sí estas condiciones de nubosidad y humedad. Si las previsiones se cumplen, por varios días no se verá el sol”, resumió Gómez. Fuente: El Once

