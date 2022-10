Audio: Impactante relato de policía que dijo haber sido atacado por ente maligno

Extraño caso en Gualeguaychú

El joven policía de Gualeguaychú que afirma haber sido atacado por un “extraño ente maligno”, se quebró al dar su testimonio de lo ocurrido mientras recorría los calabozos en Gualeguaychú. El impactante relato brindado a una radio.

El joven policía de Gualeguaychú que afirma haber sido atacado por un “extraño ente maligno”, cuando recorría un antiguo sector de calabozos en el edificio de la Jefatura Departamental de Policía, brindó su testimonio en Radio Máxima de esa ciudad del sur entrerriano.

“Me quería matar, no tenía otra intención, era un ente, no sé cómo llamarlo. La fuerza es impresionante, no me lo podía sacar de encima”, contó el agente Mauro Reinaldi en un impactante relato que causa escalofríos.

“Así como existe Dios, existe el diablo”, dijo el policía. Foto: (Radio Máxima)

Al dar su testimonio, se quebró cuando relataba lo ocurrido. “Así como existe Dios, existe el diablo y puede ser que alguien me odie”, señaló al estimar que puede ser víctima de algún hechizo satánico.

El policía dijo también que “no volvería bajo ninguna circunstancia a trabajar en ese lugar”, y agregó que tras lo ocurrido sufre pesadillas y se levantó “en un temblor”.

“No alcancé a ver las uñas, decía te voy a matar, te voy a matar, tenía la voz gruesa y ronca”, describió el joven en diálogo con RadioMáxima.

Cómo ocurrió el hecho

Se trata del caso en el que el joven policía de Gualeguaychú fue hospitalizado con lesiones varias, que habrían sido causadas por un extraño “ente maligno” en la Jefatura Departamental.

Alrededor de las cuatro de la madrugada del jueves, el policía encargado de revisar los calabozos de la Jefatura, encontró que los detenidos transitorios, se encontraban sumamente nerviosos y asustados porque escuchaban ruidos en el piso superior.

Frente a la queja generalizada, el policía fue al piso superior. De pronto, según relataron los detenidos, se comenzaron a escuchar gritos desgarradores y golpes como que lo estaban golpeando, y el policía que pedía desesperado “auxilio, me están matando”.

“Me mata, me mata”, insistía el policía ante la sorpresa y el terror de los detenidos, que finalmente lo vieron bajar asustado por la escalera.

El agente fue internado en el hospital Centenario, y las autoridades policiales optaron por convocar a al sacerdote, Mauricio Landra, para realizar una bendición de las instalaciones.

El padre Landra, dijo que realizó una bendición del lugar y rezó con los detenidos. “Los vi muy asustados, con dificultades para descansar, para dormir, como un cierto temor hasta para ir al baño”, dijo a RadioMáxima.

