//Atleta entrerriano, récord argentino, está varado en el aeropuerto de Madrid

El concordiense Federico Bruno, que en junio pasado batió el récord nacional de los 1.500 metros llanos, está varado en el aeropuerto de Barajas. El resto de la delegación argentina pudo regresar. Los reclamos al ENARD.

Afines de junio, el mediofondista entrerriano Federico Bruno batió el récord nacional de los 1.500 metros llanos. Lo hizo en Castellón (España), donde ganó la carrera B del meeting Trofeo Diputación-Memorial José Antonio Cansino, en el Complejo Deportivo Gaeta Huguet.

Bruno marcó 3 minutos, 36 segundos y 18 centésimas en una gran superación personal, ya que su récord anterior era 3m38s21, el pasado 9 de abril durante el Campeonato Nacional en Concepción del Uruguay. Poco antes el concordiense había logrado 3m38s23 en la misma pista durante el GP Sudamericano, que mejoraban los 3m38s35 que ostentaba desde hacía seis años (8-7-15 en Barcelona).

Tras ese buen desempeño, que lo dejó a apenas dos lugares de ingresar en los Juegos Olímpicos, su situación se complicó. Desde el 1 de julio espera poder regresar a Argentina, pero sus vuelos se cancelan y quienes tendrían que resolver su situación no responden.

“Estoy en Barajas, Madrid, tenía mi regreso el 1 de julio, se me canceló uno de la línea Iberia y dijo que no se hacía responsable. Me sacaron otro pasaje para ir con AIR France y me los dieron de baja, ayer me cancelaron otro de KLM y hoy con la ilusión de volar pensé que volvía y me encontré con que el Enard no me sacó el pasaje”, contó.

El Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) saca los pasajes de los atletas y procura que regresen al país, ya que, a pesar de las restricciones, tienen un permiso especial por haber ido a competir. A Federico Bruno todavía no le solucionaron la situación.

“Estoy acá porque el Enard me mandó a competir, debía hacerse cargo y tenían que ubicarme en otros vuelos, pero no lo hicieron. Ayer les facilité los papeles, pensé que iba a llegar al aeropuerto e iba a volar pero no habían hecho su parte”, comentó el concordiense.

Además contó que hay vuelos, pero que él necesita la respuesta del ente: “Estoy en el aeropuerto desde la mañana, ya es de tarde y nada. Ayer estuve todo el día en el aeropuerto y no pude viajar. Vengo teniendo paciencia desde al 1 de julio. Vuelos hay, salía uno a Buenos Aires y todos los tripulantes argentinos pudieron irse, pero a mí no me habían sacado el pasaje desde el Enard y sigo esperando, creyendo en lo que me dicen”.

“Vengo a trabajar. Hay un decreto que dice que los deportistas pueden ingresar al país y no me lo mandan. La empresa KLM me lo pedía para poder subirme al avión y nadie me lo envió. Yo no vine de paseo, vine a buscar el máximo rendimiento, dar todo para llegar los Juegos Olímpicos. Me voy a casa contento, con un récord nacional, y estoy esperando volver, estoy esperando que me den el ok y me saquen el pasaje. Si yo tuviera la plata me pagaría el vuelo y me iría, pero dependo de ellos”, sentenció el atleta, y contó que “ese sistema se dio con otros deportistas argentinos. Éramos 4 los que teníamos este problema y ahora ellos pudieron volver y yo sigo acá. El vuelo de ellos salió de 10, salió todo bien, ya están en Argentina, pero yo sigo esperando”.

Por último, volvió a cargar contra el ente que tiene que hacerse cargo de su situación: “Lo último que me dijeron desde el Enard es que tenga paciencia y que siga esperando porque me sacarán el siguiente vuelo. Eso fue mentira porque ya perdí el que tenía que abordar, vuelos salen todos los días, pero vengo viendo como se cancelan, me como 10 horas en el aeropuerto y me dicen que ellos no sacaron el pasaje, es todo muy desordenado”.

Cerca de Tokio

Aunque por sus marcas no se clasificó, Federico Bruno quedó cerca. Van 45 atletas y él se posicionó en el número 47. La esperanza está intacta, estaría a un solo lugar de clasificar, aunque son varias las condiciones que deberían darse.

“Quedé muy cerquita, de 45 plazas quedé en el número 47. La Federación Mundial de atletismo espera a que den bajas. Todavía no hubo en la competencia de 1500 por lo que ví, pero la página está un poco lenta y no se ha actualizado. Tengo la esperanza de que cuando actualicen haya bajas. Hoy estoy afuera, quedé a nada y ya no tengo más opciones para clasificar, pero si hay alguna baja podría entrar”.

“Es muy difícil este sistema de puntos, en otro momento hubiera ido con la mínima, quedaron muchos atletas de muy buen nivel afuera también, pero es por cómo se dieron las cosas. Lo veo difícil, queda un poquito de esperanza, pero es complicado. No es imposible, porque alguien puede contagiarse de coronavirus y tener que bajarse, pero será lo que tenga que ser”, expresó Bruno.

Además, contó cómo está la situación con quienes compiten en los 1500 y aseguró que estaría a un solo lugar de entrar en los Juegos Olímpicos. “Conozco un atleta que se da de baja y sigue figurando en los 800 y los 1500, el no irá, no está en el sistema confirmado que no va, pero él ya lo dijo, faltaría alguno más que se dé de baja. Las Federaciones de cada país después van decidiendo qué hacer, pero hay que esperar”.

Los juegos serán en un mes y los atletas deben ingresar 5 días antes de sus competencias a la villa olímpica. “Todavía hay tiempo y esperanzas”, concluyó, el atleta récord. Fuente: El Once

