ATE empieza a aplicar el plan lucha: Hará asambleas de dos horas desde el lunes

El titular de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, informó que provocó “sorpresa y mucha bronca” la postergación de la reunión paritaria, que estaba prevista para este viernes y que pasó para el jueves próximo · Ante la novedad, el sindicato decidió dar inicio al plan de acción que ya tenía resuelto: realizará asambleas de dos horas por turno desde el lunes y hasta el jueves.

“Decidimos aplicar el primer punto del plan de lucha resuelto por el Consejo Directivo Provincial y el Plenario de secretarios generales de la provincia”, informó Muntes. Precisó que se harán “asambleas de dos horas por turno en todas las dependencias del Estado provincial, desde el lunes y hasta el jueves”.

Ese día se concretará la reunión paritaria que estaba prevista para este viernes. “Y si ahí no hay una respuesta positiva a las demandas que venimos planteando, seguramente se va a aplicar el paro de 48 horas con movilización, coordinando con todos los gremios que estamos en lucha”, anunció.

· “Dilatar no ayuda”

El secretario general de ATE afirmó que causó “sorpresa y mucha bronca” el aplazamiento de la paritaria y comentó que el argumento que dieron desde el Gobierno provincial fue que había paritarios descompuestos o fuera de la ciudad. “Dilatar no sirve en estos momentos en que el país está viviendo mucha tensión. Lo único que hace es generar más enojo”, expresó Muntes. Y añadió: “Cuando les decíamos que discriminan a los trabajadores estatales, se llenaban la boca diciendo que somos esenciales y que en momentos de pandemia pusimos el cuerpo. Pero ahora demuestran que era ocasional y que no les interesa para nada”.

“Creemos que se equivocaron al no convocarnos. Dilatar no ayuda, es como echar nafta al fuego de una forma torpe”, subrayó.

· Propuesta “corta”

El titular de ATE se refirió a la propuesta salarial que la Provincia presentó el jueves a los gremios docentes. “Es superadora a la anterior, pero sigue siendo corta”, sostuvo en diálogo con esta Agencia. Explicó que eso se debe a que la nueva oferta “está atada a los valores de febrero”, es decir que “el aumento del 45,45% acordado a principios de año, no está incluido en la base de cálculo para esta recomposición del segundo semestre”.

“Por eso está muy lejos de la realidad. La inflación se va acumulando y los salarios no. Seguiríamos perdiendo”, lamentó. ATE pretende que “se tome el salario de julio como base de cálculo, para que la economía se equilibre”, expuso Muntes.

De todos modos, remarcó: “A nosotros todavía no nos han hecho la propuesta. Y si bien para nosotros lo salarial es troncal, a su vez tenemos 10 puntos más de demandas sobre condiciones laborales, que son sumamente importantes”. Fuente: APFDigital

