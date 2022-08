Aseguran que Shakira vivió un romance secreto con Rafael Nadal: “Hubo algo”

Rumores

Luego de protagonizar una escandalosa separación de Gerard Piqué, la colombiana volvió a ser noticia después de que trascendiera una pasional relación de su pasado.

Nacida como un simple rumor que cobró tanta fuerza que a los protagonistas no les quedó más que salir a darlo por cierto, la separación de Shakira y Gerard Piqué continúa firme entre los temas más hablados del año. Aunque en un principio se creyó que fue el futbolista quien se había alejado de la relación con infidelidades, después trascendió que fue la cantante quien deseaba ponerle fin al romance. Ya que ninguno de los dos confirmó (ni negó) las múltiples teorías que surgieron, las diversas versiones continúan hasta el día de hoy. En medio de esta vorágine que los mantiene en boca de todo el mundo, un paparazzi español sumó un dato de la vida privada de la artista al revelar un supuesto romance secreto con Rafael Nadal.

Shakira es conocida, además de por su inmensurable talento, por los múltiples romances que tuvo a lo largo de los años. Quizás uno de los más comentados -al menos en suelo argentino- fue el que mantuvo con Antonio de la Rúa, a quien le dedicó “Día de Enero” y “Lo que más”, dos de sus baladas románticas más famosas. En segundo lugar, podría ubicarse Gerard Piqué, su pareja durante más de una década y padre de sus dos hijos, Sasha y Milán.

Pero, su vida amorosa no solo está compuesta por sus noviazgos confirmados, sino también por aquellos que quedaron como simples rumores y que el público asegura que sucedieron. Uno de ellos, seguramente el principal, es con Alejandro Sanz.

Los músicos se conocieron en 2005, cuando trabajaron juntos en la creación del tema y video oficial de “La Tortura”. Dos años, más tarde y tras el éxito rotundo de su primer proyecto, colaboraron para la canción “Te lo agradezco, pero no”. A partir de ese momento, se volvieron buenos amigos. A los ojos de sus fans, el cariño fue más fuerte que el de una simple amistad y muchos juran y perjuran que hubo un pasional vínculo entre ellos.

Aunque nunca se comprobaron, las teorías se mantienen firmes y hasta volvieron a cobrar fuerza en las últimas semanas. Sin embargo, el paparazzi Jordi Martin -responsable de la foto de Piqué con su nueva novia- reveló que, en esos años, Shakira mantuvo un romance secreto con un deportista.

“Yo puedo adelantar que Shakira hizo un videoclip con Alejandro Sanz, pero que no se lió (tuvo una relación) con él. Se lió con una persona igual o más famosa”, aseguró en diálogo con Guillermo Andino y María Belén Ludueña en América Noticias Mediodía.

“¿Podemos revelar la identidad? ¿Te animás?”, preguntó la conductora, intrigada. Sin dar más información de la necesaria, Jordi dijo: “Es una persona mundialmente reconocida y es un deportista de alto nivel. No es de fútbol, es tenista”.

Luego de un breve momento de debate entre los presentes en el estudio, Ludueña disparó: “Para, ¿vos Jordi me estás diciendo que Shakira habría tenido un romance con Rafael Nadal?”. Firme en su postura de no revelar la identidad, el entrevistado contestó: “Yo digo que hubo algo en un videoclip con un deportista de alto nivel en España, entre los tres mejores deportistas de la historia del país, y hubo un idilio. Ahí lo dejo, no puedo dar nombres”.

Vale recordar que la cantante convocó al deportista para que formara parte del videoclip de su canción “Gitana”, en 2010.

La cantante y el deportista, juntos en el videoclip de «Gitana» (Foto: Captura de video)

Fue uno de los panelistas quien logró sacarle la declaración, ya que, tras asegurarle que no debía dar nombres, cuestionó: “¿Es la persona que ha ganado más Grand Slam en su historia?”. Rendido, el español precisó: “Si, y se ha dicho todo”. Rafael Nadal tiene 22 títulos de ese torneo. Fuente: La Nación

