Ascienden a 397 casos de dengue en Entre Ríos: cuántos registra Paraná

El detalle

Los casos de dengue siguen en aumento en la provincia y de acuerdo a los nuevos datos reflejados por el monitor de casos de dengue, Entre Ríos registra 397. Paraná el departamento de mayor concentración. Los detalles.

Los casos de dengue siguen en aumento a nivel nacional y Entre Ríos no es la excepción. Según el monitor de casos, actualizado este jueves 27, por el Ministerio de Salud de la provincia, se registran hasta el momento 397 casos, de los cuales 334 son autóctonos.

En lo que respecta a la distribución por departamentos, Paraná es el que concentra la mayor cantidad de casos, con 325 confirmados. De esa cifra, 306 son autóctonos y el resto de los denominados importados.



Dengue en la provincia

En Concordia hay 11 casos; en Gualeguaychú 101; en Nogoyá 9; en Federación 9; y Diamante 7; en Colón 6; en La Paz 5; Gualeguay 4; Victoria 3, Uruguay y San Salvador 2 y un caso en Federal.

Recomendaciones

Ante el aumento significativo de casos de dengue y chikungunya en Argentina, es fundamental evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti y protegerse de su picadura; para ello:

-Eliminar todos los recipientes en desuso, que puedan contener agua; si los recipientes no pueden eliminarse, se debe evitar la acumulación de agua -al interior de los mismos (dar vuelta, vaciar y cepillar frecuentemente y/o resguardar bajo techo).

-Utilizar repelentes, ropa de manga larga y colores claros,

-Colocar mosquiteros en puertas y ventanas,

-Poner redes o tules (sobre cunas o cochecitos)

-Usar repelentes ambientales como tabletas (interior) o espirales (exterior).

-Ante la aparición de fiebre, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y/o sangrado de nariz y encías; no automedicarse y consultar a un centro / servicio de salud. Fuente: El Once

