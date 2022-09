Asaltaron a familiares de conocida actriz en Ruta 12 cuando volvían a Entre Ríos

En el complejo Zárate-Brazo Largo

La actriz Verónica Vieyra contó que a su madre y a su pareja, los siguieron en un auto y les dispararon para que se detuvieran. Ocurrió en el complejo Zárate-Brazo Largo, pero en jurisdicción de Buenos Aires. El relato del asa

Siguen los asaltos en la Ruta Nacional Nº12, a la altura del complejo Zárate-Brazo Largo. La actriz Verónica Vieyra relató que su madre y su pareja fueron víctimas de asaltantes en la ruta nacional 12 en la zona de isla Talavera del complejo Zárate-Brazo Largo, donde delincuentes, se organizan para cometer delitos.

Verónica relató que a su madre y a su pareja los siguieron en un auto, desde donde les dispararon para que se detuvieran. “No los mataron de casualidad, sumado al riesgo de que podrían haberse accidentado en la huida”.

“Esta no es la primera vez, somos muchos los que vamos y venimos de Buenos Aires, esa ruta es como nuestra casa y la hacemos de noche y de día. Desde hace un tiempo hasta ahora, empezamos a ver que están sucediendo cosas en esa ruta, y nadie la está viendo o no las quieren ver. Y no es una joda, es extremadamente peligroso. Estamos hablando de tipos armados en el medio de una ruta sin luz, y sin seguridad, sin que puedas hacer nada”, advirtió Vieyra.

En este sentido, alerta que hay muchos jóvenes que viajan por esa ruta para ir a estudiar, así como personas mayores que van a hacerse estudios y gente que va a trabajar.

Cuenta que en el caso de su madre, viajaba de regreso a Gualeguaychú y cuando pasan el primer puente en la zona Isla Talavera, un auto se les pega atrás.

En ese momento, empieza a sonar el celular del conductor, quien decide parar en la banquina para responder. En el instante que lo hace, salen tres sujetos del otro vehículo con armas.

“El aceleró y mientras les pegaban tiros. Otros pueden quedarse, otros salir y chocar con un camión de frente o ellos mismo te pueden matar”, manifestó Verónica al dialogar con RadioMáxima.

“No puede ser que nadie sepa lo que sucede. Terminamos esperando una tragedia para empezar a tomar cartas en el asunto, acá estamos hablando de la vida, estamos hablando de nuestros hijos que van a estudiar, nuestros padres que van a hacerse estudios o nuestros amigos que van a trabajar”. Fuente: El Once

