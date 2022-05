Ariel Puchetta de Ráfaga se cortó el pelo y quedó irreconocible

Después de 33 años

El músico apostó a un rotundo cambio de “look” después de 33 años, que dejó atónitos a sus fanáticos. “Ahora, se tendrán que acostumbrar a verme así. Yo estoy muy feliz”, se sinceró.

Ariel Puchetta le dijo adiós a su larga cabellera con rulos que lo acompañó durante toda su carrera musical. Era su marca registrada pero después de 33 años decidió que era tiempo de cambiar, y visitó a su peluquero de confianza para que pusiera manos a la obra.

“No tenía mucha idea de lo que me quería hacer, pero él puso su magia. A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo. Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera sé que era mi cabello largo, pero bueno. Ahora se tendrán que acostumbrar a verme así. Yo estoy muy feliz”, escribió en Instagram junto a una foto del cambio.

Ariel Puchetta se cortó el pelo después de 33 años. (Foto: instagram/arypuchetta)

Aunque Adrián Pallares contó en Socios del espectáculo (eltrece) que la transformación de Puchetta tenía que ver con un fin solidario, el líder de Grupo Ráfaga no dijo nada al respecto. “Espectacular look amigo”, “Qué difícil elección, pero te queda hermoso”, “Te queda bomba”, “Ahora no vas a gastar más en crema enjuague”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron sus colegas de la movida tropical.

Ariel Puchetta será padre por tercera vez

A mediados de mayo, Ariel Puchetta se mostró entusiasmado porque pronto nacerá un nuevo integrante de la familia. Se trata de su tercer hijo, fruto de su amor con Camila Minoldo, con quien ya tiene a Salvador.

Ariel Puchetta va a ser papá por tercera vez. (Foto: instagram/arypuchetta)

“Tengo la necesidad de mostrarles a todos los que me quieren que pronto llegará mi tercer hijo y lo estamos esperando con ansias después de tanta búsqueda. Muchos de ustedes sabían que venía una nueva personita pero acá les muestro lo relajado que está él jaja. Ya sin conocerlo lo amamos y lo estamos esperando para llenarlo de amor”, pronunció junto a la foto de una ecografía. Fuente: Tn

