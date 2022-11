Argentina se mide con Emiratos Árabes, en la última prueba antes del Mundial

El seleccionado de Scaloni enfreta al combinado dirigido por Arruabarrena, este miércoles a las 12.30 horas en el estadio Mohammed Bin Zayed, de Abu Dhabi. Será el último cotejo hasta el martes, en el debut del Mundial con Arabia Saudita.

El seleccionado argentino que conduce el DT Lionel Scaloni, enfrentará mañana a Emiratos Árabes Unidos, dirigido por Rodolfo «Vasco» Arruabarrena, en el último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022. El partido se disputará desde las 12.30 de Argentina en el estadio Mohammed Bin Zayed y será televisado por TyC Sports.

A menos de una semana para el debut mundialista en el Grupo C contra Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre, el equipo liderado por el capitán Lionel Messi afrontará su último ensayo futbolístico en busca de una nueva victoria para mantener el histórico invicto. La «Scaloneta» alcanzó los 35 partidos sin perder tras el último triunfo contra Jamaica (3-0) en septiembre pasado,e igualó una marca que habían registrado Brasil (entre 1993 y 1996) y España (entre 2007 y 2009).

En caso de un nuevo resultado positivo, la Argentina quedará a un partido de la racha más larga de la historia, que pertenece a Italia con 37 encuentros invicto entre 2018 y 2021. Pese a la versión que señalaba que el cuerpo técnico del seleccionado había solicitado realizar más cambios que los cinco que permite la FIFA, eso fue desmentido por Lionel Scaloni lo que ratifica que el partido quedará registrado como oficial.

En el plano futbolístico, el amistoso le servirá al cuerpo técnico probar variantes para encontrar el reemplazante del lesionado Giovani Lo Celso. Scaloni solo tendrá una práctica con el plantel completo antes del amistoso, producto del incómodo e inusual calendario de las ligas europeas que retuvieron a sus futbolistas hasta último momento.

De acuerdo a lo dicho hoy por el entrenador en conferencia de prensa no se tomará «ningún riesgo» y solo jugarán los futbolistas que están en buena condición física. Por lo tanto, con este filtro quedarían descartadas las presencias de Cristian Romero, Marcos Acuña y Nicolás González, los tres futbolistas que llegaron a la concentración sin ritmo futbolístico con sus respectivos clubes por arrastrar distintas molestias.

El capitán Lionel Messi estará desde el arranque y seguramente liderará el ataque junto con Ángel Di María y Lautaro Martínez. El rival, Emiratos Árabes, número 46 del ranking de la FIFA, no será un oponente exigente y la presencia de Arruabarrena en el banco de suplentes asegura el carácter «amistoso» del partido.

El «Vasco», ex DT de Tigre y Boca Juniors, contó, en tono de broma, en distintas entrevistas que ya le advirtió a sus dirigidos que no pueden «tocar» a Messi ya que si le pasa algo no podría volver a la Argentina.

La repercusión de sus dichos tuvo tal magnitud que el entrenador aprovechó la última conferencia de prensa para aclarar que fueron en «broma» ya que «jamás» le diría a un jugador que juegue «con cuidado». El argentino asumió al frente de Emiratos Árabes en febrero de este año y estuvo cerca de pelear por la clasificación al Mundial pero en la última fase fue eliminado por Australia, que luego venció a Perú -en definición por penales- en el repechaje.

En las últimas ventanas, Arruabarrena buscó darle más roce internacional a su equipo y se enfrentó a Paraguay y Venezuela, seleccionados dirigidos por Eduardo Berizzo y José Pekerman, respectivamente, con sendas derrotas por 1-0 y 4-0.

Este amistoso forma parte de un acuerdo de la AFA con Abu Dhabi que incluyó el entrenamiento a puertas abiertas del lunes en el estadio Al Nahyan y la disputa de la final de la Supercopa Argentina, en enero del año próximo.

Esta será la primera vez en la historia que la Argentina jugará contra Emiratos Árabes. El último antecedente del seleccionado albiceleste en Medio Oriente fue justamente durante el ciclo Scaloni, ya que en octubre de 2018 enfrentó a Irak en un amistoso disputado en Arabia Saudita.

La posible formación Albiceleste

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez o Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

El probable 11 de Emiratos Árabes

Mohamed Al Shamsi; AAJA Suroor, Khalifa Al Hammadi, Mohamed Omar Al Attas, Saeed Juma Hassan; Ali Salmeen; Bandar Al Ahbabi, Majid Rashi, Abdalla Ramadan, Harib Abdalla Suhail; Caio. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 12.30.

Estadio: Mohamed Bin Zayed (Abu Dhabi, Emiratos Árabes).

Árbitro: a confirmar.

TV: TyC Sports. Fuente: Super Deportivo

