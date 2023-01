«Argentina, 1985» rumbo al Oscar: la reacción de Darín y la opinión del director

En busca «del tercero»

El actor, que protagoniza la película junto a Peter Lanzani, contó cómo recibió la noticia de la nominación a los Oscar. Además, la contundente opinión del director de la película sobre su relación con la actualidad.

Apenas se conoció la noticia de que Argentina, 1985 competirá en la categoría mejor película internacional en la próxima entrega de los Premios Oscar, la alegría fue generalizada. Es que tras siete años de ausencia, Argentina volverá a tener representación local -y regional- en la ceremonia más importante de la industria del cine.

La historia protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que recrea el juicio a las juntas militares tras la última dictadura militar, competirá contra “All quiet in the western front”, de Alemania; “Close”, de Bélgica; “EO”, de Polonia, y “The quiet girl”, de Irlanda.

“Es una alegría”

“No me había subido mucho a la máquina de la ansiedad, hasta ahora que nos prendimos a la TV a ver qué pasaba y sí, es una alegría, claro”, dijo aún sorprendido por el anuncio de las nominaciones el mismísimo Ricardo Darín en diálogo con Radio Con Vos.

“Nosotros acompañamos a la película a muchos lugares a donde no conocían nada de la historia, no dominaban el tema y yo creo que lo que se valora mucho es el guion, la dirección y las actuaciones. Después, por supuesto, sí tiene un gran valor la reivindicación de lo que significó ese extraordinario juicio, único en nuestro continente, y creo que eso también empuja”, aseguró.

Importancia

“Me parece que la película lo que sugiere es recordar y reivindicar la importancia no solo de la lucha de mucha gente sino también, de las vidas que se perdieron en busca de una de una estabilidad democrática”, sumó a los motivos por los que cree que la historia pegó tanto en el público y la crítica tanto local como internacional.

El personaje

El actor también hizo mención a la construcción de su personaje, el fiscal Julio Strassera: “Con Santiago Mitre buscamos un método de trabajo que fue no dejarnos impresionar por la realidad, no intentamos copiar la personalidad de Strassera. Tratamos de apoyarnos en algunos aspectos de él que conocíamos y lo fuimos alimentando de diferentes informaciones, pero también nos reservamos un espacio para tener libertad en cuanto a la imaginación”, dijo Darín.

El director

Para Mitre, el director del filme, Darín tuvo palabras especiales. “Estoy tan contento por la película como por él, es un director joven y una persona brillante. Se merece lo que le está pasando porque trabaja de una forma encarnizada”, aseguró.

Lo que dijo Santiago Mitre

“Estoy muy contento, muy orgulloso”, dice Santiago Mitre, apenas una hora después de enterarse de la noticia de que su película, Argentina, 1985, fue nominada al Oscar a mejor film internacional. El realizador está de vacaciones en Córdoba, con mala señal de celular, y en medio de los festejos con su gente se hizo un tiempo para responder algunas preguntas. “Después de haber ganado el Golden Globe teníamos mucha expectativa y muchas ganas –agrega– y por suerte hoy se confirmó. Todo lo que se ha logrado con esta película es enorme, bellísimo y muy emocionante, así que estamos super felices”, afirmó según publicó Infobae.

El realizador explica los motivos por los que, cree, Argentina, 1985 está logrando tantos reconocimientos internacionales. “Siento que interpela al mundo de hoy, con una democracia endeble y el crecimiento de discursos de odio, autoritarios y antidemocráticos. En los Estados Unidos hay una preocupación muy grande en relación a estos temas. A ellos les resuena ahora muy fuerte a partir de lo que pasó el 6 de enero de 2021 (cuando votantes de Donald Trump intentaron tomar el Capitolio), y por eso creo también que la película está calando ahí, más allá de las cuestiones específicamente cinematográficas”. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-425167 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com