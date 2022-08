Apasionado reencuentro de la China Suárez y Rusherking en Uruguay

Amor a distancia

La actriz se instaló en Uruguay y se quedará un mes en el país vecino. Además, en septiembre viajará a España para la presentación de Objetos, la película que rodó en 2021. Se mostraron cariñosos en el reencuentro.

Desde que comenzaron a salir, a mediados de mayo, la China Suárez y Rusherking se volvieron inseparables. A tal punto que en pocas semanas compartieron escapadas románticas a las playas de México y a la Patagonia argentina, pero también un viaje familiar con Rufina, Magnolia y Amancio -los hijos de ella- a Disney. Y en el mejor momento de la pareja, la actriz se instaló en Uruguay.

Pero a una semana de la mudanza, la pareja tuvo su merecido reencuentro. «Llegó mi amor», celebró la China en las redes, junto a un video en la que se la ve besando a Rusherking en la cama.

Mientras que el cantante compartió la publicación a su perfil con emojis corazones. Lo cierto es que los espera una temporada de amor a distancia, ya que la actriz se quedará un mes en el país vecino y en septiembre viajará a España para la presentación de Objetos, la película que rodó en 2021 junto a Álvaro Morte, uno de los protagonistas de La casa de papel.

Por su parte, el artista santiagueño sigue trabajando en su música y aunque siempre se mostró muy tímido en los medios, el noviazgo con la China puso en el centro de los flashes. Al principio no fue fácil e incluso contó que sufrió ataques de ansiedad, pero ahora que se encuentra bien, se muestra mucho más suelto. E incluso, se anima a dar detalles de su relación con Suárez.

«No podía creer que una mujer así me esté dando bola a mí», explicó en referencia a «me fui mundial», la frase con la que definió el inicio de su vínculo. Además, aseguró que, dado el historial de peleas entre la China y Ángel De Brito, hablar con el periodista sería «lo último que haría en la vida». Y como si fuera poco, próximamente seguirá los pasos de su novia en la pantalla grande y hará su debut como actor de cine.

Mientras que días atrás, la actriz fue clara con sus sentimientos y sus planes a futuros a través de sus historias de Instagram. Cuando un usuario le preguntó si está enamorada, la artista de 30 años se limitó a responder «Muy», junto a un corazón rojo. Pero cuando otro internauta quiso saber si tendría más hijos, cerró la puerta a la posibilidad de agrandar la familia con el joven de 22 años. «Tres son multitud. No me dan las manos», sentenció, en referencia a los hijos que tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña. Fuente: El Once

