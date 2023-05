Anuncian clima soleado y temperaturas en aumento para la semana en Entre Ríos

Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para esta semana que las temperaturas comenzarán a incrementar y habrá jornadas agradables.

Se anunció que las lluvias finalmente se alejarán de la provincia de Entre Ríos y desde el lunes comenzará una seguidilla de días despejados y con temperaturas en aumento, declaró el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La ciudad de Paraná comenzará la semana con temperaturas mínimas de 12 grados, pero se espera que hacia la tarde el cielo esté completamente despejado y la temperatura suba hacia los 23 grados centígrados. Habrá presencia de vientos, que vendrán del sector suroeste, a una velocidad entre 7 y 12 kilómetros por hora. Mismo panorama se reflejaría en los departamentos de Victoria y Diamante.

Para el caso de Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón, el cielo se presentará algo nublado a lo largo del día, mientras que las mínimas oscilarían entre los 9 y 10 grados, aunque las máximas alcanzarán los 22ºC.

Por último, en Concordia, Federación, Federal y La Paz se espera que el tiempo alcance los 23 grados hacia la tarde, donde las nubes comenzarán a alejarse y se extenderán los días agradables en la zona, a pesar de que podría llegar a verse alguna neblina durante la madrugada.

Con el correr de los días, el pronóstico del SMN estima que las temperaturas no variarán los suficientes y las lluvias no se harán presente en ninguna región del suelo entrerriano. Habría lugar a un leve incremento de la temperatura, aunque la presencia de vientos si permanecerá durante toda la semana. Fuente: El Once

