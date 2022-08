Anticiparon que el Previaje 3 se podrá utilizar en octubre y noviembre

Temporada baja

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó «el crecimiento» sostenido del turismo en el país y aseguró que la tercera etapa del plan PreViaje se implementará para poder «viajar en octubre y noviembre».

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, destacó «el crecimiento» sostenido del turismo en el país «con valores por encima de la prepandemia» y aseguró que la tercera etapa del plan PreViaje se implementará «a contra temporada» para poder «viajar en octubre y noviembre».

Lammens realizó estas declaraciones al participar en La Rioja de la 159° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) que reunió a los ministros del área de todo el país quienes analizaron proyectos de promoción regional, la conectividad aérea interprovincial, acciones de coordinación en infraestructura vial y corredores turísticos, la participación en Tecnópolis 2022, la presentación del Congreso Iberoamericano Binómico que se realizará en octubre en la ciudad española de Huelva y tendrá a la Argentina como país Invitado, y un plan de promoción de fiestas argentinas, entre otras cuestiones.

En ese marco, el ministro Lammens adelantó que en breve se anunciará la próxima edición del programa PreViaje, focalizada en las temporadas medias y bajas.

Al respecto, ante una consulta de Télam Radio, Lammens precisó que este año el plan tendrá alcance para viajar «en octubre y noviembre, con el mismo formato en cuanto a la devolución y para todos los destinos».

«PreViaje 3 va a ser contra temporada, diferente, estratégico. Un PreViaje que permita que la industria del turismo sea sostenible, diferente al que ayudó a sacar al sector de la crisis más importante que tuvo y que ahora apunta a otro rol», expresó el funcionario.

Y, acotó que toma «como un elogio toda la expectativa que se había generado con una herramienta que hace dos años no existía y que ahora pareciera que la gente no viaja sin PreViaje y que la industria no termina de arrancar sin el PreViaje. Eso habla de una política pública que fue virtuosa, que fue reconocida por todos los sectores políticos y sobre todo que fue reconocido por la gente».

En la reunión del CFT, los ministros también analizaron el impacto que generó en cada provincia las vacaciones de invierno, en las que se movilizaron más de 5,2 millones de turistas nacionales y 420 mil del extranjero.

Sobre ese punto, Lammens dijo a esta agencia que «la variación interanual que tenemos de empleo registrado nos marca que hay un crecimiento del 2,2, es el sector que más creció por sobre la actividad industrial, por encima de la construcción y no es casualidad, es fruto de una política de Estado seria, consensuada con los 24 ministros, sin ningún tipo de diferencia política o ideológica, todos trabajando para sacar adelante una industria que para la Argentina en los próximos años va a ser determinante».

Al inaugurar junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la Asamblea del Consejo Federal, el ministro apuntó que ese organismo «es una gran muestra de que es posible trabajar en conjunto».

«Ya no hablamos más de recuperación del sector, hablamos de crecimiento», resaltó Lammens y apuntó que «los números de la temporada nos sorprenden a nosotros mismos: un 17% de incremento del turismo doméstico en la temporada de invierno. Estamos en valores por encima de la prepandemia».

Además, «el turismo sigue empujando la reactivación del empleo registrado: en el índice interanual de mayo, encabezó las estadísticas de crecimiento con un 2,2%», insistió el ministro.

A su vez, el gobernador riojano Quintela remarcó que «el turismo es fundamental para nosotros» y para ello, dijo, buscan «visibilizar a la provincia: sus bellezas naturales, su gente, su historia y su cultura. Abrazarnos con las argentinas y los argentinos para que nos conozcan y así seguir ayudando para poner de pie a nuestro país».

En tanto, el presidente del CFT y ministro de Turismo tucumano, Sebastián Giobellina, resaltó que «en este nuevo encuentro hemos consensuado una agenda muy amplia que incluye a todas las regiones del país» y que se analizaron «legislaciones favorables para la actividad turística y el desarrollo de más infraestructura para el sector, entre otros temas de trabajo».

Del encuentro también participaron la secretaria de Promoción Turística nacional, Yanina Martínez, el secretario ejecutivo del INPROTUR, Ricardo Sosa; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, y representantes de todas las provincias.

El INPROTUR realizó en ese contexto un balance de las acciones de promoción para la recuperación del turismo receptivo, mientras que Aerolíneas Argentinas repasó las nuevas rutas y frecuencias que mejorarán la conectividad regional. Fuente: El Once

